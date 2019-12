Tortec fördert Mitarbeiter-Fitness und engagiert Lauftrainer

Auf die Erfahrung und das Fachwissen von Christian Pflügl im Bereich des Laufsports – sei es als als ehemaliger Top-Athlet, Sport- direktor des Traunsee-Halbmarathons, Laufcoach oder als VOLKSBLATT-Experte – greift jetzt die Tortec Brandschutz GmbH zurück. Der Hersteller von Brandschutztüren und -toren mit Sitz in Wolfsegg am Hausruck fördert schon länger die Gesundheit seiner rund 300 Mitarbeiter und bot etwa Massagen oder Yoga an.

Die große Beteiligung von Tortec-Beschäftigten beim Businesslauf in Vöcklabruck im September war für Geschäftsführer Martin Biehl schließlich der Anlass, um die Laufbegeisterung seiner Mitarbeiter zu fördern. Das Unternehmen holte sich dafür mit Christian Pflügl hochkarätige Hilfe ins Haus. „Wir haben ihn als professionellen Unterstützer und Motivator beauftragt“, so Biehl.

Pflügl erstellt seit Anfang November für die knapp 20 Teilnehmer die Trainingspläne und begleitet sie dienstags und donnerstags für jeweils eineinhalb Stunden beim gemeinsamen Training in der Sporthalle der NMS Gaspoltshofen“, schildert Biehl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Mitarbeiter profitieren, aber auch Unternehmen

Die Teilnehmer der Trainingsgruppe sind altersmäßig bunt gemischt und reichen von Mitarbeitern, die etwas für ihre Fitness bzw. Gesundheit machen wollen bis zu jenen, die sich für einen Laufwettbewerb wie etwa einen Halbmarathon vorbereiten wollen. „Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gesund sind, davon haben wir auch als Firma etwas“, betont Biehl.

Ziel Halbmarathon

Das Pilotprojekt mit dem begleiteten Lauftraining ist vorerst bis Februar befristet, anschließend wird der Brandschutzprofi eine Evaluierung vornehmen und gegebenenfalls die Zusammenarbeit mit Pflügl verlängern. „Es ist für mich eine große Freude und auch ein großes Vertrauen, mit den Mitarbeiter der Firma Tortec über den Winter an ihren sportlichen Zielen zu arbeiten. So streben wir eine gelungene Teilnahme am Traunsee Halbmarathon am 20. Juni 2020 über die Distanzen 4, 11 oder 21 km an“, sagt der Lauftrainer.