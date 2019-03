Total fokussiert

Von Oliver Koch

Neben dem Fiesta ist der Focus in Österreich vermutlich das bekannteste Modell von Ford, das erfolgreichste ist er jedenfalls. So konnte Ford hierzulande im Vorjahr 5092 Focus absetzen, was in der Gesamtstatistik Rang elf bedeutete.

Doch nun war es an der Zeit, die Räder weiterzudrehen und voilá: Jetzt ist der Focus in seiner mittlerweile vierten Generation erhältlich. Die Entwicklung begann dabei laut Ford mit dem sprichwörtlichen weißen Blatt Papier. Ford hat dabei das Feedback seiner Kunden so deutlich in den Mittelpunkt gestellt wie noch nie zuvor. „Das Ergebnis ist ein neues, auf den Menschen ausgerichtetes Gesamtkonzept“, verkündete der US-Autobauer vollmundig. Der Focus ist auch die erste Baureihe des Automobilherstellers, die auf der neu entwickelten C2-Architektur basiert.

Typenschein Ford Focus Titanium Business 1,0 EcoBoost 125 PS M6 Preis: ab € 25.797,56 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 31.846,11 unter anderem inklusive Design-Paket 4 € 2169,43, Park-Paket € 516,52, Winter-Paket € 413,23, Rückfahrkamera € 237,60, Head-up-Display € 495,86, Ergonomie-Sitz € 774,79 und Ford Navi inkl. Ford SYNC 3 € 542,35; einen Ford Focus (1,0 EcoBoost 85 PS Trend) gibt es ab € 20.000,-

NoVA/Steuer: 5 %/ € 506,88 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: R3, 12V, Turbolader, Partikelfilter, 999 cm³, 92 kW/125 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 170 Nm bei 1400-4500 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 10,0 s

Leistungsgewicht: 9,98 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 6,2/4,4/5,0 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,4 Liter

CO2-Ausstoß: 114 g/km

NOx: 0,0149 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4378/1825/1452 mm

Radstand: 2700 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1247/1855 kg

Kofferraum: 341-1320 Liter

Tank: 52 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 235/40 R18 91H auf 16“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/RSR/LDW/BSD

Airbags: 6

Diese ermöglicht eine nochmals verbesserte Crash-Sicherheit und ein größeres Platzangebot im Innenraum, ohne sich nachteilig auf die Außenabmessungen auszuwirken. Dem Trend der Zeit entsprechend ist der Kompakte im Vergleich zum Vorgänger länger, breiter und flacher geworden. Das Ergebnis: Eine geduckte, dynamische Präsenz, die durch die schmal gezogenen LED-Scheinwerfer und den großen Kühlergrill noch verstärkt wird. Die LED-Rückleuchten haben die Designer so weit außen wie möglich platziert. Apropos Rücklichter: Fortan zweigeteilt, erleichtern sie den Zugang zum Laderaum durch eine größere Ladebreite, was uns auch gleich zum Kofferraum bringt. Ohne umgeklappte Rücksitzbank legte das Ladevolumen gegenüber dem Vorgänger um 25 auf 341 Liter zu. Bei umgeklappter Rücksitzbank (60:40) wuchs es auf 1320 Liter, auch wenn ein Spalt die ansonsten tadellose Verarbeitung trübt.

Die moderne Telekommunikation hat im innen großzügig dimensionierten Urenkel der ersten Focus-Generation ebenfalls Einzug gehalten. Via App lassen sich Infos abrufen oder auch der Motor oder die Heizung starten. Beim in Köln gefertigten Focus handelt es sich zudem um die erste europäische Ford-Baureihe mit Head-up-Display. Zudem gibt es erstmals eine Fahrmodus-Regelung sowie ein interaktives Fahrwerkssystem mit elektronischer Dämpferregelung.

Die Ausstattung des knapp 32.000 Euro teuren Fahrzeugs ist mannigfaltig; reicht in der Ausstattungslinie Titanium mit ein paar Extras von Chrom-Dekor an den Seitenscheiben, Tempomat, Alu-Pedallerie, Fahrmodusschalter, Park-Pilot-System, Klimaanlage bis hin zu Head-up-Display (das eine ausfahrbare Plastik-Projektionsfläche ist), Rückfahrkamera mit Weitwinkeloptik und induktiver Ladestation.

Der turboaufgeladene Benziner mit einem Liter Hubraum verfügt über drei Zylinder und leistet 125 PS. Neu ist: Das Triebwerk profitiert von einer intelligenten Zylindersteuerung, allerdings hat der Dreizylinder die gleiche Eigenschaft wie viele seiner Artgenossen: Er klingt, vor allem unter Teil- oder Volllast, dröhnend, schnarrend und angestrengt. Die fein geführte und leichtgängige Schaltung mit kurzen Wegen – die allerdings nach vielen Schaltmanövern giert – trifft auf eine diffus einrückende und kräftezehrend schwergängige Kupplung. Geschmeidiges Anfahren in Verbindung mit dem an Schwungmasse armen Dreizylinder wird so zur Geduldsprobe.

Seine Stärken spielt der Focus bei der Geräuschdämmung allgemein und dem Fahrwerk aus: Letzteres schafft den Spagat zwischen Ford-typischer Kurvenfreude und hohem Komfort; und auch die Lenkung weiß aufgrund ihrer Präzision zu gefallen während der Titanium-Focus beim Verbrauch mit 6,4 Litern nur mittelmäßig abschneidet.

Fazit: Ford hat sich beim Focus mehr denn je auf die Insassen fokussiert. Herausgekommen ist ein athletisch gestalteter Kompaktwagen mit hohem Alltagsnutzen, großzügigem Platzangebot, technischer Finesse, guter Ausstattung und soliden Fahreigenschaften zu einem kompetitiven Preis.