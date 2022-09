Tote bei Explosion vor russischer Botschaft in Kabul

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben des russischen Außenministeriums auch zwei Beschäftigte der Botschaft getötet worden. „Bei der Attacke sind zwei Mitarbeiter der Botschaft ums Leben gekommen. Unter den afghanischen Bürgern gibt es ebenfalls Opfer“, teilte das Ministerium am Montag in Moskau mit.

Der Anschlag habe sich in unmittelbarer Nähe des Eingangs zum Konsulat ereignet. Die Botschaft befinde sich in engem Kontakt mit den afghanischen Sicherheitsbehörden.

Die militant-islamistischen Taliban sind in Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen seit August vergangenen Jahres wieder an der Macht. Seither gab es mehrfach Anschläge auf Zivilisten durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Die afghanische Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass ein Selbstmordattentäter in der Nähe des Eingangs der Botschaft Sprengstoffe gezündet habe. Der Angreifer sei von Sicherheitsleuten erschossen worden, bevor er das Tor erreicht habe.

Russland gehört zu den wenigen Ländern, die nach der Machtübernahme der Taliban vor gut einem Jahr noch eine Botschaft in Kabul haben. Russland erkennt die Taliban-Regierung zwar offiziell nicht an. Es führt aber dennoch mit den Taliban Gespräche über die Lieferung von Treib- und Rohstoffen.