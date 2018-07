Tote Schafe: Wolfsriss befürchtet

WEITERSFELDEN — Nach den beiden Wolfsrissen in Weyer im Mai und dem noch nicht bestätigten Riss eines Kalbes in Liebenau, ist es nun in Weitersfelden im Bezirk Freistadt vermutlich zu einem erneuten Wolfsriss gekommen.

In der Nacht zum Samstag wurden Mutterschafe und Lämmer auf einer Weide angegriffen. Ein Tier war tot, zwei Tiere mussten notgeschlachtet werden, zwei Lämmer fehlen. Die Wildschadensberatung der Landwirtschaftskammer OÖ geht davon aus, dass die DNA-Untersuchung mit hoher Wahrscheinlichkeit den Wolfsriss bestätigen wird. Die Proben wurden an die Veterinärmedizinische Uni Wien gesendet.

Nach der wahrscheinlichen Wolfsattacke sind die Schafe laut dem Landwirt stark verunsichert, berichtet die Landwirtschaftskammer. Der betroffene Bauer will seine Schafe nicht mehr auf die Weiden bringen.

Reisecker fordert Bestandsmanagement

Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Reisecker fordert daher ein Bestandsmanagement, um die Weidehaltung weiter zu ermöglichen. „Die Nutztierhalter fühlen sich in die Enge getrieben: Sie streben zum Wohle ihrer Tiere die Weidehaltung an und sehen die Beweidung, die ein wesentlicher Bestandteil einer naturnahen Landwirtschaft ist, seit dem Auftreten des Wolfes in der Region gefährdet“, so Reisecker: „Wir fordern daher eine Änderung der EU-Rechtsgrundlage, in der der strenge Schutz der Wölfe geregelt ist, um eine praxistaugliche Ko-Existenz von Wolf und Nutztier in Österreich möglich zu machen“, betont der LK-Präsident.