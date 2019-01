Tote und Verletzte nach Explosion bei Tankstelle in Kabul

Bei einer Explosion an einer Tankstelle in der afghanischen Hauptstadt Kabul und einem anschließenden Feuer sind mindestens drei Personen getötet worden. Mindestens 44 weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Wahid Majar, am Freitag. Mindestens sechs Personen schwebten demnach in Lebensgefahr.

Eine erste Explosion habe sich kurz nach Mitternacht (Ortszeit) ereignet, als ein Tanker Benzin in die Tankstelle im Zentrum der Stadt gefüllt habe, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi. Zwei weitere Explosionen waren kurz danach zu hören. Das Feuer habe dann auf ein angrenzendes Wohngebäude übergegriffen, sagte Rahimi. Bilder in sozialen Medien zeigten ein mehrstöckiges Gebäude, das in Flammen stand, einen ausgebrannten Tanklaster und mehrere ausgebrannte Autos. Die Feuerwehr habe die Brände nach etwa vier Stunden unter Kontrolle gebracht, sagte Rahimi. Die genaue Unfallursache werde noch untersucht.