Totentanz seelenloser Körper

Von Georgina Szeless

Yama ist der indische Gott des Totenreiches. Den ursprünglich Sterblichen führte der Tod in eine bessere Welt des Lichtes und der Schönheit. So gilt er nicht nur als Herrscher der Unterwelt, sondern auch als Entdecker eines jenseitigen Paradieses. Diese kulturell verankerte spirituelle Philosophie inspirierte den führenden indisch-australischen Choreografen und Pionier des internationalen zeitgenössischen Tanzes Ashley Lobo zu seinem Tanzstück „Yama“, das am Samstag unter seiner Regie und Choreografie in der voll besetzten Blackbox des Linzer Musiktheaters uraufgeführt wurde.

Seine Bewegungssprache unterscheidet sich wesentlich von den landläufigen Methoden des klassischen Balletts. Lobos inzwischen auch mit einem eigenen Ensemble weltweit erfolgreiche Arbeit fußt auf der uralten Kunst des Yoga, bei der die Funktion des Atmens der Tänzer eine bedeutende Rolle spielt. Diese Methode nennt er Prana (= Atem)-Paint (= Malen)-Technik, bei der durch Atem, Konnektivität und Berührung eigene Bewegungen entstehen und den Menschen tief in sein Inneres eintauchen lassen.

Unvorstellbare Körperbeherrschung

Dass die Linzer Company diese anspruchsvolle Technik, die von den Künstlern unvorstellbare physische und geistige Körperbeherrschung verlangt, so selbstverständlich mühelos meisterte, war zu bewundern. Interessant zu erfahren, dass vor jeder Vorstellung meditiert wird, um die Motivation zu steigern. Die Darsteller verdienen es, einzeln erwähnt zu werden: Lara Bonnel Almonem, Kayla May Corbin, Julie Endo, Urko Fernandez Marzana, Nuria Giménez Villarroya, Tura Gómez Coll, Yu-Teng Huang, Hodei Iriarte Kaperotxipi, Valerio Iurato, Rutsuki Kanazawa, Filip Löbl, Edward Nunes, Pavel Povraznik, Alessia Rizzi, Lorenzo Ruta, Jonatan Salgado Romero, Andrea Schuler und Kasija Vrbanac. Barfuß rennen sie, rasen, robben oder fliegen auf dem labyrinthartig mit Sand bestreuten Bühnenboden und fegen mit Kehrbesen im taktgenauen Herzschlag des Todes zur Reinigung der Seele.

Der körpersprachliche Minimalist Lobo verlangt aber auch den Stillstand der Bewegungen zum Mitspielen, ähnlich in der Musik, wo Pausen mitkomponiert sind. Hier gibt es außer verschwommenen Lichtbildern elektronisch erzeugte monotone Musik (Sound design und Video: Philipp Feichtinger und Marlene Reischl, Studierende der Kunstuni), eine Geräuschkulisse, man könnte sich etwas anderes an Klangbegleitung vorstellen.

Die Abläufe der Szenen funktionieren eine Stunde lang tadellos, was bei dem völlig abstrakt behandelten Thema eine zusätzliche Herausforderung darstellt. Es gibt keine konkrete Handlung, der Zuschauer ist gefordert, den Inhalt frei nach eigener Fantasie zu deuten. Düster-silbrig schimmert das Bühnenbild, die Kostüme sind einheitlich gleich Büßerhemden gestaltet (Hans Winkler).

Ein regelrechter Pfeif- und Klatschorkan bedankte lange den sensationellen, zum Nachdenken auffordernden Tanzabend, an dem anschließend auch Superstar Ashley Lobo unseren Tänzern Rosen streute.