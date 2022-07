Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) ist in der Nacht auf Dienstag der Besitzer ums Leben gekommen.

Gegen 3 Uhr rückten rund 100 Feuerwehrleute aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Laut dem Einsatzleiter gestaltete es sich schwierig, genügend Löschwasser zu bekommen, die Einsatzkräfte mussten zwischen einer Quelle und dem Brandort hin und herfahren, um Wasser anzuliefern, auch Bauern aus der Nachbarschaft halfen mit.