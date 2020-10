Ein Toter ist Mittwochnachmittag in einem Juweliergeschäft in Wien-Landstraße entdeckt worden. Zufällig am Schaufenster vorbeigehende Passanten haben den leblosen Körper des Mannes entdeckt und die Polizei alarmiert. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der Mann ist laut Polizei einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.