Toter und Verletzte bei Forstunfällen

Von Baumstamm am Brustkorb getroffen: 64-Jähriger tot

LINZ — Das warme Wetter begünstigt derzeit die Arbeiten im Forst. Wie gefährlich diese jedoch sein können zeigte sich am Samstag: Bei drei schweren Unfällen kam ein Mann ums Leben. Der 64-Jährige arbeitete alleine in einem Wald in Vorderweißenbach (Bezirk Urfahr-Umgebung) und dürfte mit voller Wucht im Bereich des Brustkorbes von einem großen Ast getroffen worden sein.

Frau fand toten Ehemann

Erst seine Frau (61), die zu Mittag nach ihm sehen wollte, fand ihn leblos unter einem Baum liegend. Sie verständigte die Einsatzkräfte. Diese konnten aber nur mehr den Tod des 64-Jährigen feststellen.

In Kopfing (Bezirk Schärding) wurde ein 62-Jähriger bei Forstarbeiten von einem fallendem Baum im Brustbereich eingeklemmt und verletzt. Der Unfall passierte, als der Mann versuchte, einen etwa sechs Meter hohen Fichtenstamm mit einem Durchmesser von rund 30 cm umzuschneiden. Der Baum dürfte dabei nicht in die gewünschte Richtung gefallen sein und traf den 62-Jährigen beim Weglaufen. Er wurde zu Boden geschleudert und unter dem Stamm eingeklemmt. Da der Baum auf einen bereits gefällten Fichtenstamm fiel, blieb ein rund 20 cm hoher Hohlraum. Zwei Kollegen konnten den Mann dadurch befreien. Er wurde ins LKH Schärding geflogen.

In Pfaffing (Bezirk Eferding) wurde ebenfalls ein Mann von einem Stamm an der Brust getroffen. Der 78-Jährige arbeitete im im steilen Gelände an eine Fichte. Dabei schnellte der 30 cm dicke Stamm gegen seine Brust und verletzte ihn schwer.

In St. Lorenz (Bez. Vöcklabruck) geriet ein 57-Jähriger mit der rechten Hand in einen Holzspalter. Der Schwerverletzte wurde ins UKH Linz geflogen.

In St. Agatha (Bez. Grieskirchen) überschlug sich ein 71-Jähriger bei Feldarbeiten mit seinem Traktor. Helfer bargen den Verletzten, der anschließend ins Klinikum Wels geflogen wurde.