Totes Baby in Mülleimer in Deutschland entdeckt

Nach dem Fund eines toten Babys in einem Mülleimer in Mönchengladbach in Deutschland laufen Ermittlungen der Polizei zur Todesursache und zur bislang unbekannten Mutter des Kindes.

„Wir versuchen, die Mutter zu ermitteln“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie machte noch keine Angaben zur Todesursache bei dem Säugling, der am Montagnachmittag in einem öffentlichen Mülleimer zufällig gefunden worden war.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Geburt erst einige Stunden oder wenige Tage her gewesen sein, als der Säugling entdeckt worden war.

Eine Flaschensammlerin hatte das leblose Baby, eingewickelt in eine Plastiktüte, in einem Mülleimer in der Nähe des Volksgartens entdeckt.