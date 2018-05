Totes Kind in Wien-Döbling – Ein Verdächtiger festgenommen

Im Fall einer in Wien-Döbling getöteten Siebenjährigen ist in der Nacht auf Dienstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Ein Mann aus der Wohnhausanlage, in dem auch die Familie des Kindes lebt, werde derzeit einvernommen, bestätigte eine Polizeisprecherin einen Bericht der „Krone“ (online).

„Die Festnahme erfolgte in der Nacht. Die Einvernahme läuft“, sagte die Sprecherin der APA. Angaben der Kronenzeitung, wonach der Mann bereits ein Geständnis abgelegt habe, könne sie vorerst nicht bestätigen. Spekulationen zum Motiv, wonach es sich um eine „Familienfehde“ gehandelt haben könnte, seien derzeit „nur Mutmaßungen“.

Die Polizei gab zunächst keine Details zur Identität des Verdächtigen bekannt. Nähere Auskünfte sollten im Lauf des Vormittags veröffentlicht werden, voraussichtlich im Rahmen einer Pressekonferenz. Nach Angaben der Polizei vom Montag gebe es keine Hinweise auf ein Sexualdelikt.

Das Volksschulkind war am Freitagnachmittag verschwunden und zuletzt am Spielplatz im Innenhof gesehen worden, ehe Samstagfrüh die Leiche des Mädchens in Plastik gewickelt in einem Müllcontainer entdeckt wurde. Das Kind war durch einen Stich in den Hals getötet worden.