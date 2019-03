Tottenham hielt Arsenal mit Derby-1:1 auf Distanz

Tottenham hat Arsenal in einem spannenden Nordlondon-Derby mit einem 1:1 auf Distanz gehalten. Die drittplatzierten Spurs liegen nach der Punkteteilung in der englischen Fußball-Premier-League weiter vier Punkte vor Verfolger Arsenal. Den Matchball vergab Arsenal-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, der im Finish mit einem Elfmeter an Weltmeister-Tormann Hugo Lloris scheiterte.

Bereits in der Anfangsphase hieß es statt Platzverweis 1:0 für Arsenal. Eine rüde Grätsche von Granit Xhaka, der Tottenham-Star Harry Kane von hinten in der Kniekehle traf, blieb ohne disziplinarische Folgen. Wenig später patzte Spurs-Verteidiger Davinson Sanchez, Aaron Ramsey spielte Nutznießer (16.).

Danach betrieb Tottenham mehr Aufwand, das Tor zum verdienten Ausgleich fiel auch dank starker Paraden von Arsenal-Goalie Bernd Leno erst in der 75. Minute. Kane verwertete einen Foulelfmeter zu seinem bereits neunten Nordlondon-Derbytreffer. Dem Pfiff war eine klare Abseitsentscheidung vorausgegangen. Beinahe wäre Arsenal aber in der Nachspielzeit noch der Lucky Punch gelungen: Aubameyang nahm das äußerst schmeichelhafte Elfmetergeschenk aber nicht an.