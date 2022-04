Ein 33-jähriger Tourengeher ist Montagmittag zehn Meter in eine Gletscherspalte am Großvenediger bei Matrei in Osttirol gestürzt.

Polizeiberichten zufolge war er auf einer Schneebrücke in der Spalte gelandet und konnte er unverletzt geborgen werden. Eine Schneebrücke durfte gebrochen sein, als der Alpinist vom Gipfel über die Gletscherspalte abfuhr.

Ein Bergführer hörte die Hilferufe der 28-jährigen Begleiterin. Die beiden wurden mit dem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen.