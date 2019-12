Tourismus in OÖ im Allzeithoch

Rekord an Nächtigungen – Tourismusreform steht: Aus 104 Verbänden werden 19

Oberösterreich zieht immer mehr Gäste an: Mit 8,5 Millionen Nächtigungen und 3,25 Millionen Gästeankünften brachte das Tourismusjahr 2019 für das Land ob der Enns das beste Jahr der Geschichte. Im Fünf-Jahres-Vergleich bedeutet das jeweils Steigerungen um mehr als 20 Prozent. Der Erfolg ist auch Resultat der groß angelegten Strukturreform und der Internationalisierungsstrategie, die sich der OÖ Tourismus auferlegt hat, wie Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner gestern bei der Präsentation der Zahlen betonte: „Die größte Strukturreform in der Geschichte des Tourismus in

Oberösterreich, die mit dem OÖ Tourismusgesetz 2018 angestoßen wurde, beginnt Früchte zu tragen“, erklärte er. Mit Jahresbeginn 2020 hat der Reformprozess ein Ende, aus ursprünglich 104 werden dann 19 geworden sein. Durch die Zusammenlegung soll die Durchschlagskraft auf internationalen Märkten gestärkt werden.

Künftig soll zudem auch die heimische Kulinarik zum Tourismusschlager werden. „Mit einer Genuss-Botschaft, die Oberösterreich ein eigenständiges und unterscheidbares kulinarisches Profil gibt, werden wir Gäste und Kunden von der Qualität unserer Kulinarik-Erlebnisse überzeugen“, kündigt OÖ-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer eine Kulinarik-Offensive für das Land an.cs