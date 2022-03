Tourismusschüler als Wirte

Bei der 3. Auflage von „Schule macht Wirtshaus“ zeigten am Montag im Gasthaus Wögerers in Feldkirchen/Donau 20 Schüler aus den Tourismusschulen Bad Leonfelden ihr Können. Einen Tag lang schlüpften sie in die Rolle von Wirt bzw.

Wirtin und kochten und servierten den Gästen Spezialitäten. „Wir wollen den Tourismusschulen-Abgängern bereits vor deren Abschluss die Chancen in der Branche aufzeigen und sie für eine künftige Gastro-Karriere begeistern“, nennt oö. KultiWirte-Obmann Karl Wögerer die Beweggründe für das mit dem WKOÖ-Branchenverbund Gastronomie und Hotellerie und den Tourismusschulen Bad Leonfelden initiierte Projekt.

Die Schüler der Abschlussklassen erledigten ihre Aufgabe professionell. WK-Fachgruppenobmann Thomas Mayr-Stockinger sieht „Schule macht Wirtshaus“ als „erfolgversprechendes Beispiel,“ um Personal für Gastronomie und Hotels zu gewinnen.