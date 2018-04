Toyota Mitterbauer zählt zu den 45 besten Betrieben in ganz Europa

Zum erlauchten Kreis von lediglich 45 Toyota-Händlern in ganz Europa zählt der Paschinger Betrieb der Familie Mitterbauer. Auf Basis des strengen und seit der Firmengründung gültigen Toyota-Prinzips „Der Kunde zuerst“, zeichnete nämlich kürzlich Toyota die kundenfreundlichsten Partner aus. Die höchste Auszeichnung Toyotas für beste Kundenbetreuung, der „Ichiban European Customer Satisfaction Award“, wurde in Glenneagles, Schottland von Johan van Zyl, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe an 45 Händler aus 33 europäischen Ländern vergeben.

Nach 2007 zählt Toyota Mitterbauer zum zweiten Mal zu den Preisträgern. Der Betrieb glänzte durch überdurchschnittliche Leistung und Betreuung sowie im Verkauf und Werkstätten-Bereich. Insgesamt nahmen 2300 europäische Einzelhändler an dem Evaluierungsprozess teil.