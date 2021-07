Toyota Prius Hybrid – Er läuft und läuft und läuft

Optisch heiß umstritten halten die Japaner am Toyota Prius seit 1997 unbeirrbar fest. Mit Erfolg, denn die hybride Limousine ist mittlerweile in vierter Generation auf dem Markt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Fragen Sie einmal einen Taxifahrer. In Linz zum Beispiel. Die sind alle zufrieden. Höchst zufrieden sogar. Mit ihrem Toyota Prius. Und davon sieht man – beispielsweise in Linz – ganz schön viele.

150.000 Kilometer. 200.000 Kilometer. 250.000 Kilometer. „Ohne Probleme.“ „Da gibt´s kaum Troubles.“ „Nur Verschleißteile zum Tauschen.“ „Fährt anstandslos.“ „Sparsam ist er.“ „Er verbraucht echt wenig in der Stadt.“

Typenschein Toyota Prius 1,8 Hybrid E-four Lounge Preis: ab € 33.790,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 37.210,- inklusive Premium-Lackierung € 960,-, Einparksystem SIPA € 960,- und Multimedia-Paket € 1500,-; einen Toyota Prius (Active) gibt es ab € 32.490,-

NoVA/Steuer: 0 %/ € 112,32 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 6 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Benzinmotor: R4, 16V, Partikelfilter, 1798 cm³, 72 kW/98 PS bei 5200 U/min, max. Drehmoment 142 Nm bei 3600 U/min

Elektromotor: Drehstrom-Synchronmotor, 53 kW/71 PS, 600 Volt Betriebsspannung, max. Drehmoment 163 Nm, Nickel-Metal Hybrid Batterie

Systemleistung: 90 kW/122 PS

Getriebe: variable CVT-Automatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 10,9 s

Leistungsgewicht: 11,97 kg/PS

WLTP-Verbrauch: 4,8 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 5,2 Liter

CO2-Ausstoß: 109 g/km

Euro 6d Eckdaten:

L/B/H: 4575/1760/1475 mm

Radstand: 2700 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1460/1845 kg

Kofferraum: 297-457 Liter

Tank: 43 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 215/45 R17 87W auf 17“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/BSD/RSR/LKA/ACC

Airbags: 6

Die Liste ließe sich fortsetzen, denn der Hybridpionier kann auf jahrelange Erfahrung verweisen. Schließlich ging der Japaner bereits anno 1997 in Produktion und nun, 24 Jahre später, gibt es den buckelrunden Fünfsitzer immer noch; und zwar in vierter Generation.

Das bedeutet: Optisch sanft überarbeitet an Heck und Front ohne die typische – polarisierende – Silhouette zu stark zu ändern. Das bedeutet auch: Technische Upgrades, Designretuschen im Innenraum sowie ein speziell entwickeltes Antriebssystem für alle vier Räder.

Das Antriebssystem ist dabei hauptsächlich auf Komfort und Sparsamkeit ausgerichtet. Die harmonische Verbrenner-Elektro-Kombi mit 122 PS Systemleistung und variabler CVT-Automatik schnurrt gemächlich durch Stadt und Land und wird nur bei Maximalbelastung unnötig laut.

Brachiale Fahrer werden auch im Power-Modus mit dem Wagen keine Freude haben, Freunde des beschwingten Cruisens hingegen schon, denn der genügsame Fünftürer (5,1 Liter Verbrauch) schlägt sich in flotten Kurvenpassagen wacker, lenkt präzise ein und federt komfortabel. Das gelingt sogar im Eco-Modus ganz passabel.

Ergänzt werden die soliden Fahreigenschaften von perfekt dosierbaren Bremsen und einer umfangreichen, aber nervösen Sicherheitsausstattung, die unter anderem Rückfahrkamera, Toter-Winkel-Warner und adaptiven Tempomaten umfasst.

Der geräumige Innenraum ist nach wie vor futuristisch angehaucht, gut verarbeitet – aber nicht unbedingt mondän. Klassische Cockpitanzeigen hinter dem Lenkrad gibt es nicht, allerdings ein Head-up-Display.

Die gesammelten weiteren Infos bündelt Toyota in mehreren mittig oberhalb des Dashboards platzierten Screens, die via Lenkradtasten bedient werden können und unter anderem vom Eco-Score, über das Datum bis zu Geschwindigkeit, Uhrzeit und Tankanzeige alles bereitstellen, was man denn so wissen will.

Darunter befindet sich ein weiterer, sieben Zoll großer Touchscreen mit seitlich angebrachten Knöpfen als Shortcuts. Dort werden beispielsweise Navi, Telefon und Radio eingestellt. Intuitiv erfolgt das Ganze nicht unbedingt, aber man hat nach kurzer Zeit den Dreh heraußen. Und Stichwort Dreh: Zwei Drehregler (einer davon für die Lautstärke) hat der Prius auch noch.

In die Länge gewachsen ist der aktuelle Prius auch, nämlich auf 4,575 Meter. Das bringt viel Platz für die fünf Passagiere, lediglich der Kofferraum ist mit 297 Litern knapp dimensioniert – im Gegensatz zu den vielen Ablagen im Passagierabteil.

Und an Gimmicks mangelt es dem Prius nicht: In der besseren Ausstattungslinie Lounge sind unter anderem Zweizonen-Klimaanlage, Sitzheizung, Licht- und Regensensor, LED-Scheinwerfer, Lederlenkrad, JBL-Soundsystem mit zehn Lautsprechern und natürlich die Digitaluhr mit an Bord.

Fazit

Dieses Auto kann nicht schlecht sein. Denn in der Taxibranche zählen Sparsamkeit und Langlebigkeit. Diese Attribute bringt der komfortable, gemächliche Prius mit. Das Design ist zwar auch noch nach 24 Jahren gewöhnungsbedürftig – und die geteilte Heckklappe bringt nach wie vor eine miserable Sicht nach hinten.

Der Inhalt passt jedoch nach wie vor; denn für 37.210 Euro bekommt man ein, auch sicherheitstechnisch umfangreich ausgestattetes Fahrzeug.