Toyota Yaris Cross

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Fünf Ausstattungen (City, Active, Active Drive, Adventure und Elegant), eine Einführungs-Edition (Premiere Edition) und zwei Motorisierungen – 125 PS starker Dreizylinder mit Sechsgangschaltung sowie 1,5-Liter-Hybrid mit stufenloser Automatik und optionalem Allradantrieb.

So schickt Toyota seinen jüngsten Wurf, den Yaris Cross zu den Händlern. Cross bedeutet in dem Fall mehr Bodenfreiheit, was den 4,18 Meter langen Franzosen (dort wird er gebaut) zu einem astreinen Kompakt-SUV macht. Marktstart ist Ende September. Bestellbar ist der Yaris Cross ab sofort; zu einem Preis ab 19.990 Euro.