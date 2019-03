Trachtenfirma H. Moser schließt Betriebsstandort Salzburg

Nachdem der Trachtenhersteller “H. Moser Bekleidung GmbH” gestern, Montag, über die Schließung des Betriebsstandortes in der Stadt Salzburg im Jahr 2020 informiert hat, sichert die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft den Mitarbeitern nun ihre “volle Unterstützung” bei der Ausarbeitung des Sozialplanes zu. Die Jobs von 100 Beschäftigten seien gefährdet, hieß es in einer Aussendung.

Unter den Betroffenen seien viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einer ungewissen Zukunft entgegensehen würden. “Wenn nötig, muss eine Stiftung des Landes her, um für jene, die ihren Job verlieren, das Schlimmste abzufedern”, forderten AK-Präsident und ÖGB-Landesvorsitzender Peter Eder sowie AK-Vizepräsidentin und PRO-GE-Sekretärin Gabi Proschofski.

Das Familienunternehmen H. Moser hatte gestern mitgeteilt, dass es im Jahr 2020 die Produktion und den Großhandel von Bekleidung einstellen und den Betriebsstandort in Salzburg schließen werde. Die Mitarbeiter seien bereits über die bevorstehenden Maßnahmen in einer Betriebsversammlung informiert worden. Sinkende Umsätze infolge hohen Importdrucks aus Billiglohnländern sowie familiäre Gründe – es fehle eine Nachfolgegeneration – seien ausschlaggebend für die Entscheidung zur Beendigung der Produktion und des Großhandels gewesen. “Die Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt Salzburg und in Eugendorf werden in bewährter Art und Weise weiter betrieben.” Angeboten werden soll zugekaufte Ware.

Die Gesellschaft mit Sitz in Salzburg-Gnigl wurde im Jahr 1928 als Schneiderbetrieb in Berndorf bei Salzburg (Flachgau) gegründet. Der Betrieb entwickelte sich Firmenangaben zufolge über Jahrzehnte zu einem der führenden Bekleidungshersteller mit den Schwerpunkten Landhaus, Tracht, Skibekleidung und Outdoor. Derzeit wird das Unternehmen in der dritten Generation von der Familie Moser geführt. Geschäftsführer ist Jörg Moser.