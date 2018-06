Tradition trifft Moderne beim „Woodstock der Blasmusik“

Vier Tage, fünf Bühnen und über 100 Acts: „Das Woodstock der Blasmusik“ ist von 28. Juni bis 1. Juli das Mekka der Blasmusik-Freunde. In der Arco-Area, einem Freiluftgelände in Ort im Innkreis, werden heuer bis zu 50.000 Besucher erwartet. Der Bekanntheitsgrad des seit 2011 existierenden Festivals ist in den letzten Jahren immens gestiegen — immerhin waren es im Jahr 2015 noch 25.000 Besucher. Zahlreiche Blasmusikkapellen, ein Frühschoppen mit Volksmusik und ein Trachtenclubbing sorgen für Stimmung der zünftigen Art und Weise.

Jazz, Ska & Rock ’n‘ Roll treffen Big-Band-Sound

Dass sich der Begriff Blasmusik für ein so großes Festival auch dehnen lässt, beweist die vielschichtige andere Hälfte des Line-ups: Hier regiert nämlich Big-Band-Sound gepaart mit Reggae-Beats, HipHop, Rock ’n‘ Roll, Ska-Punk und Jazz-Atmosphäre. Die erfolgreiche Rock ’n‘ Roll-Band The Baseballs gibt sich als Headliner am 30. Juni im Innviertel ein Stelldichein. Bevor die Vollblutmusiker auf die Bühne treten, wird das Publikum durchs Reich der Rapperin Fiva mit ihrer „Jazzrausch Bigband“ geführt. Tags zuvor werden Folkshilfe ihren Radiohit „Mir laungts“ trällern und die gefeierte deutsche Ska-Band „LaBrassBanda“ folgen lassen. Der Abschlusstag wird mit der Jazzband „Brazilian Chill Out“ eher gemütlich ausklingen.

Insgesamt 19 Bands aus Oberösterreich treten ne- ben nationalen und internationalen Acts auf. Es ist ein vielfältiges Programm, welches Festivalchef Simon Ertl hier wieder zusammengestellt hat.

In Kooperation mit der katholischen Kirche Oberösterreich steht erstmals ein Seelsorgerteam für spezielle Anliegen von Festivalbesuchern rund um die Uhr bereit. Auch einen Volksmusik-Gottesdienst wird es heuer wieder geben.

Familiäre Atmosphäre mit Biergarten und Riesenrad

Camping, Caravan, Biergärten sowie allerhand Kulinarik bieten Großfestivalfeeling. Es gibt sogar einen Supermarkt am Gelände. Und ein Riesenrad. Genau hier wird wohl bei den jährlich steigenden Besucherzahlen der angestrebte Spagat zwischen einerseits konkurrenzfähigem Großfestival und andererseits propagierter „familiärer Atmosphäre“ sicherlich immer schwieriger zu bewältigen sein. Wer sich bereits heute auf das Festival einstimmen will, hat die Möglichkeit, die offizielle Doppel-CD mit einem Best-of der auftretenden Interpreten zu erwerben.

Andreas Huber

Tickets sind noch zu haben. Infos gibt es unter woodstockderblasmusik.at