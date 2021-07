Traditionsmarkt in neuem Glanz

Der Südbahnhofmarkt ist nicht nur der traditionsreichste und älteste Markt in der Landeshauptstadt. Dank einer Reihe von Erneuerungen und Investitionen in Gesamthöhe von 2,4 Mio. Euro präsentiert er sich jetzt auch in völlig neuem Glanz und zukunftsfit.

Wobei die Zukunft durchaus erfreulich zu werden verspricht. Dank des neuen MedCampus, der im Herbst eröffnet wird, herrscht im gesamten Stadtteil Aufbruchstimmung.

Das sei bereis jetzt spürbar verweist der Linzer Marktreferent Vbgm. Bernhard Baier auf die gute Entwicklung und positive Stimmung bei den Beschickern. Die erfreuliche Entwicklung würde sich auch im großen Interesse der Wirtschaftstreibenden äußern.

So sind 50 Prozent der Kojen in den letzten fünf Jahren neu vergeben worden. Bei der Vergabe wird vor allem auf einen attraktiven Angebotsmix geachtet. Dieser könnte in Zukunft noch weiter ausgebaut werden.

So soll das leerstehende Pferdeeisenbahngebäude in den Markt integriert werden. Derzeit wird das Konzept entwickelt, das noch heuer vorliegen soll. Umgesetzt soll es laut Baier in den nächsten beiden Jahren werden.