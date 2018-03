Trächtige Kuh „Rose“ bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Glimpflich endete ein Verkehrsunfall mit einem Tiertransporter am Mittwochvormittag in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land).

Kuh „Rose“ stand am Mittwoch im Mittelpunkt einer Hilfsaktion von Polizei und Feuerwehr in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land). Das trächtige Rind hätte eigentlich mit einem Transporter zu einer Versteigerung gebracht werden sollen. An einer Kreuzung wurde das Fahrzeug jedoch gerammt und der Anhänger kippte um. Der Lenker blieb unverletzt, das Tier erlitt dagegen Schürfwunden. Eine Ennser Polizistin und ein Feuerwehrmann kümmerten sich schließlich um „Rose“, die im Anschluss zur tierärztlichen Untersuchung gebracht wurde.