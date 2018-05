Tränen & Begeisterung in London

Von Eva Hammer aus London

Eine ehemalige Kirche am noblen Sloane Square im Zentrum von London ist die Cardogan Hall, Stammsitz des Royal Philharmonic Orchestra und der dritte Konzertsaal für Mahlers „Auferstehung“ als Höhepunkt der Tournee des Bruckner Orchesters. Im Publikum LH Thomas Stelzer, LR Michael Strugl und JKU-Rektor Meinhard Lukas in Begleitung von Gästen — britische und oö. Elite aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft. Auch sonst elegantes Publikum.

Die spirituelle Kraft der Musik zieht das Londoner Konzertpublikum in ihren Bann. In der von Mahler angeordneten langen Pause nach dem ersten Satz herrscht Stille, die sanften Streicher des beginnenden 2. Satzes erzeugen Gänsehaut. Durch die Akustik des Saales noch eindringlicher als in den Aufführungen zuvor: die Klarheit der einzelnen Instrumente.

Der Raum hat wenig Nachhall, Dynamik und Tempi sind sorgfältig abgestimmt. „Wir haben aufgepasst, dass es im Finale nicht die Decke sprengt und der Putz von den Wänden fliegt“, meint der erste Geiger Josef Fuchsluger im Vorfeld, denn auch dieser Saal stößt bei Mahlers 2. Symphonie an räumliche Grenzen. Die Bühne wurde verlängert, der Chor — diesmal der Bournemouth Symphony Chorus — ist auf den Zuschauerrängen positioniert. Baulich bleibt alles an seinem Platz, von den Plätzen springt nur das Publikum nach dem letzten Ton, einige mit Tränen in den Augen, zutiefst berührt und bewegt.

„Hätte Beethoven weitergelebt, er hätte wie Mahler komponiert“, vergleicht Konzertmeister Lui Chan die gewaltige Botschaft des letzten Satzes mit Beethovens 9. Symphonie. Zwei weitere „Auferstehungen“ trägt das Bruckner Orchester noch in englische Konzerthäuser, angekündigt etwa am Freitag in Reading bei London: „Mit Begeisterung begrüßen wir das Bruckner Orchester Linz mit einem durch und durch herzzerreißenden Werk …“. Aufführungsort ist dann das sechseckige Hexagon, eine architektonische Spezialität aus den 70ern mit 1200 Sitzplätzen, in der schon die Beatles und Jimmy Hendrix Erfolge feierten. Ein letztes Mal Mahler gibt es am Samstag in der riesigen ovalen City Hall von Sheffield mit 2271 Sitzplätzen. In Birmingham wechselt das Programm auf Bruckners VIII. und Mozarts „Haffner-Sinfonie“ in der Symphony Hall.