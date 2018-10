Trainerwechsel kein Erfolgsgarant

Rapid zittert um Platz in Top 6: „Wir Spieler müssen uns an Nase nehmen“

Rapid besticht in dieser Fußball-Saison durch eine gewisse Konstanz. Sobald im Lager der Hütteldorfer ein zarter Aufwärtstrend vermutet wird, setzt es sofort einen schweren Rückschlag — so passiert auch am Samstag in Hartberg, wo die Grün-Weißen in eine 0:3-Blamage schlitterten und nach elf Runden nur auf Rang neun liegen: „Wir können es uns schlicht und einfach nicht erlauben, nicht in die Top-6 zu kommen“, sagte Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel.

Den Spielern müsse klar werden, dass eine Änderung auf dem Trainerposten nicht automatisch einen Aufschwung bedeute. „Seit ich da bin, habe ich das Gefühl, wenn ein Trainerwechsel passiert, haben alle das Gefühl, jetzt läuft es von selbst. Aber so läuft es nicht“, erklärte der seit knapp zwei Jahren amtierende Bickel und forderte: „Wir müssen dem Trainer (Didi Kühbauer/ Anm.) und uns selbst helfen.“ Das bestätigte auch Kapitän Stefan Schwab gegenüber „Sky“: „Es wird von außen immer nur über den Trainer und Co. geredet, aber im Grunde genommen müssen nur wir Spieler uns an der Nase nehmen, weil das einfach von jedem Einzelnen von uns zu wenig ist.“