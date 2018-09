Traktorlenker verlor Bewusstsein

UNTERWEISSENBACH — Ein Traktor ist mit einem bewusstlosen 24-Jährigen am Steuer Mittwochnachmittag in Unterweißenbach (Bez. Freistadt) verunglückt. Der Mühlviertler war laut Polizei auf einem Güterweg offenbar aus Unachtsamkeit nach rechts in den Straßengraben geraten. Von dort fuhr er wieder auf die Fahrbahn zurück.

Per Handy Hilfe geholt

Doch vermutlich durch die hohe Fahrgeschwindigkeit schlug er dabei mit dem Kopf so heftig gegen das Traktordach, dass der 24-Jährige das Bewusstsein verlor. Die Zugmaschine rollte daraufhin führerlos über eine abfallende Wiese und überschlug sich in einem angrenzenden Wald. Dort kam der Lenker wieder zu Bewusstsein und rief per Handy um Hilfe. Der Notarzthubschrauber flog den verletzten Mühlviertler in das Linzer Unfallkrankenhaus. Der Traktor wurde zum Totalschaden.