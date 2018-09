Trauer um ÖVP-Urgeistein Weinzinger

Die Volkspartei im Bezirk Vöcklabruck trauert um ihren ersten Parteisektretär. Alfred „Fred“ Weinzinger ist kurz vor seinem 101. Geburtstag friedlich eingeschlafen. Weinzinger lenkte von 1945 bis 1982 als Hauptbezirkssekretär die Geschicke der ÖVP im Bezirk Vöcklabruck. Anfänglich war er auch Geschäftsführer des Wirtschaftsbundes im Bezirk. „Wir haben Fred Weinzinger viel zu verdanken. Er hat die Parteiorganisation im Bezirk mitaufgebaut. Dass wir die stärkste politische Kraft im Bezirk sind, ist unter anderem ein Verdienst seiner langjährigen Arbeit für unsere Gesinnungsgemeinschaft. Fred war bekannt für seine Handschlagqualität und seinen unermüdlichen Einsatz. Die ÖVP war wie eine zweite Familie für ihn. So nahm er noch bis zu Letzt an unseren Veranstaltungen teil. Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen“, würdigt ÖVP-Bezirksparteiobfrau LAbg. Michaela Langer-Weninger den Verstorbenen. Weinzinger war bis in sein hohes Alter geistig fit und erinnerte sich immer wieder zurück an die schöne Zeit als Parteisektretär. Insbesondere dann, wenn er mit seinen Nachfolgern über alte Zeiten sprach. Zu seinen Hobbys zählte das Asphalt- bzw. Eisstockschießen. Fit hielt er sich durch Morgengymnastik und bewusstes Essen.

Weinzinger wurde auch mit dem Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet und war Mitglied in zahlreichen Vereinen.

Das Begräbnis findet am 3. Oktober um 14 Uhr in der Kirche Maria Schöndorf in Vöcklabruck statt. Am 2. Oktober wird ihm um 19 Uhr in der Kapelle des Heimes St. Klara gedacht.