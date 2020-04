Trauer um Präsident Eugen Preg

Eugen Preg ist am Samstag unerwartet im Alter von 60 Jahren verstorben. „Er stand für eine Arbeitnehmervertretung mit sehr viel Menschlichkeit und Handschlagqualität“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Preg war Betriebsratsvorsitzender in der Saatbau Linz, seit 1991 Kammerrat der OÖ Landarbeiterkammer, seit 1999 Präsident der OÖ Landarbeiterkammer und seit 2000 Obmann des Oö. Land- und Forstarbeiterbundes.

„Er wird uns als geradlinig, liebenswürdig und verlässlich in Erinnerung bleiben. Im Namen der oö. Volkspartei drücke ich der Familie und allen Hinterbliebenen meine aufrichtige und tiefe Anteilnahme aus“, so LH Stelzer. Aus der Kammer heißt es, dass man in einer schwierigen Zeit ein hervorragende Führungspersönlichkeit verliere.

Und auch ÖAAB-Landesobmann August Wöginger würdigt den Verstorbenen: „Preg hatte immer das große Ganze im Blick ohne dabei auf die speziellen Bedürfnisse seiner Leute in der Land- und Forstwirtschaft zu vergessen.“