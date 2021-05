Trauer um WK-Direktor Hermann Pühringer

Der langjährige Direktor der Wirtschaftskammer OÖ, Hermann Pühringer, ist am Montagabend nach langer, schwerer Krankheit verstorben.

Tiefe Trauer herrscht unter anderem in der WKOÖ: „Hermann war ein guter Freund und Kollege, mit viel Sinn für Humor. Seine schwere Krankheit zwang ihn nun – gegen sein Bestreben – zum Rückzug aus dem Tagesgeschäft. Er blieb jedoch ein aufmerksamer Beobachter und Berater“, würdigt ihn Präsidentin Doris Hummer: „Hermann Pühringer hat über viele Jahre mit ganzer Kraft und vollem Einsatz für den Wirtschaftsstandort und seine Wirtschaftskammer Oberösterreich gearbeitet.

Zahlreiche Initiativen – von der Förderung von Jungunternehmern bis zu Exportoffensiven – tragen seine Handschrift. Als unermüdlicher Netzwerker und Interessensvertreter der Wirtschaft hat er sich einen hochgeschätzten Namen gemacht und den Standort maßgeblich mitgeprägt.“

Hermann Pühringer – 1965 geboren – wuchs in Kleinzell im Mühlkreis auf und maturierte 1984 am Realgymnasium in Rohrbach. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Nach diversen Projekten in der Unternehmensberatung startete er 1991 seine Karriere in der Wirtschaftskammer Oberösterreich als Landesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft und ab 1995 auch als Landesgeschäftsführer von Frau in der Wirtschaft. Von 2001 bis 2013 leitete er die Abteilung Wirtschaftspolitik und Außenhandel und von 2014 bis 2018 war er Direktor-Stellvertreter. 2018 folgte er Walter Bremberger als Direktor der WKOÖ nach.

Auch als Direktor brachte er Neues auf den Weg und hat damit den Zukunftskurs der Wirtschaftskammer Oberösterreich maßgeblich mitgestaltet. Dazu zählen u.a. die Branchenverbünde, die Unternehmen ohne Rücksicht auf deren Fachgruppen- oder Spartenzugehörigkeit nach Themen bündeln, gemeinsame Interessen verfolgen und damit ein stärker fokussiertes Branchenmanagement ermöglichen.