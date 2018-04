Trauer und Rätsel nach Tod von Star-DJ Avicii

MASKAT/STOCKHOLM — Mit Bestürzung haben Kollegen und Fans des schwedischen DJs Avicii („Wake Me Up“) auf den Tod des 28-Jährigen reagiert. Der Franzose David Guetta (50) twitterte, die Welt habe einen unglaublich talentierten Musiker verloren. Auch Madonna bekundete ihre Trauer – wie auch Hunderttausende Fans in den Sozialen Netzwerken. In Stockholm versammelten sich am Samstag Tausende Fans und Musiker, um die Verstorbenen zu gedenken. Discos und Nachtclubs legten Schweigeminuten ein, in den Niederlanden intonierten sogar Kirchenglocken die Hits des 28-Jährigen.

Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, starb – wie berichtet – am Freitag in der Hauptstadt des Oman, Maskat. Die Hintergründe sind weiter rätselhaft. Die Polizei schließt einen kriminellen Hintergrund aus. Nähere Informationen werde es aber auf Wunsch der Familie nicht geben. In den vergangenen Jahren hatte Avicii offen über seine durch Alkohol verursachten Gesundheitsprobleme gesprochen.