Knapp zwei Wochen nach dem Tod des österreichischen Fotokünstlers Erich Lessing verabschiedet sich die Familie am 10. September mit einer Trauerfeier. Wie das Erich Lessing Kunst- und Kulturarchiv am Donnerstag bekannt gab, findet die Verabschiedung um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Neustift am Walde (Halle 2) statt. Die Urne wird im engsten Familienkreis beigesetzt.

Lessing war am 29. August im Alter von 95 Jahren verstorben.