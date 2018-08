Trauerfeier für US-Senator McCain am Samstag in Washington

Der verstorbene US-Senator John McCain soll am Freitag im Kapitol in Washington aufgebahrt werden. Das teilten die Organisatoren der Trauerfeierlichkeiten am Sonntag in Washington mit. Am Samstag werde es einen Gedenkgottesdienst in der Nationalkathedrale in Washington geben, bevor McCain am Sonntag auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im US-Staat Maryland beigesetzt werde.

Bereits am Mittwoch soll der Sarg mit dem Leichnam McCains in Phoenix aufgebahrt werden – im Kapitol des US-Staates Arizona. Am Donnerstag wird in der Baptistenkirche in Nord-Phoenix eine Trauerfeier abgehalten. Der einflussreiche US-Senator und frühere Präsidentschaftskandidat McCain war am Samstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Er starb auf seiner Ranch in Arizona im Kreise seiner Familie an den Folgen eines Gehirntumors.

McCain gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats. 1967 war er im Vietnam-Krieg in Gefangenschaft geraten, wurde gefoltert und kam erst nach mehr als fünf Jahren wieder frei. Ab 1983 saß er zunächst im Repräsentantenhaus und seit 1987 im Senat. Als Präsidentschaftskandidat der Republikaner verlor er 2008 gegen den Demokraten Barack Obama.

US-Präsident Donald Trump lehnte es einem Bericht zufolge ab, das Leben und Wirken McCains in einer offiziellen Mitteilung zu würdigen. Der Präsident habe hochrangigen Beratern gesagt, er ziehe es stattdessen vor, einen kurzen Tweet zum Tod seines scharfen Kritikers zu publizieren, berichtete die „Washington Post“ am Sonntag unter Berufung auf ehemalige und aktuelle Berater im Weißen Haus.

Dabei hätten unter anderem Trumps Sprecherin Sarah Sanders und sein Stabschef John Kelly für eine offizielle Würdigung plädiert und McCain einen „Helden“ genannt. Sanders habe am Wochenende sogar eine Endfassung einer Mitteilung für Trump fertiggestellt – die dann aber nicht veröffentlicht worden sei.

Denn Trump zog es tatsächlich vor, kurz nach McCains Tod am Samstag eine knappe, unpersönliche Nachricht auf Twitter zu veröffentlichen. In ihr sprach er McCains Familie sein Mitgefühl aus. Würdigende Worte für McCain fand Trump nicht, auch das Weiße Haus schickte keine längere Erklärung aus. Auf Twitter löste Trumps Nachricht einen Sturm der Kritik aus. Andere Politiker in den USA und im Ausland reagierten dagegen mit Bestürzung und Trauer auf den Tod.

Mark Corallo, ehemaliger Sprecher von Trumps Anwaltsteam, sagte laut Zeitung über Trumps Reaktion: „Es ist grässlich.“ Zu einem solchen Zeitpunkt würde man von einem US-Präsidenten mehr erwarten, wenn er über den Tod eines wahren amerikanischen Helden spreche.