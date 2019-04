Trauerspiel mit vielen Verlierern

Nach tagelangen, vom SK Rapid begonnenen Diskussionen und der Empfehlung der Polizei am Montag, das Cup-Endspiel zwischen Salzburg und Rapid wegen Sicherheitsbedenken nicht in der Generali Arena stattfinden zu lassen, hat das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) das Finale am 1. Mai (16.30 Uhr) erwartungsgemäß ins Wörthersee-Stadion verlegt. „Klagenfurt ist aus dem ursprünglichen Bieterprozess als Zweitplatzierter hervorgegangen und hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass hier stimmungsvolle Finalspiele ausgetragen werden können“, wurde Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, in der Pressemitteilung des Verbandes zitiert. Damit ist unter dieses Trauerspiel vorerst ein Schlussstrich gezogen. Wenngleich viele Verlierer übrig bleiben und eine Wiederholung 2020 nicht ausgeschlossen werden kann.

Der ÖFB: Muss durch die Übersiedelung nach Kärnten eine sicher nicht zu kleine Abschlagszahlung leisten — die Austria erwartete sich sechsstellige Einnahmen durch Vermietung und Gastronomie. Und das Problem könnte sich 2020 bis 2022 nach dem nunmehrigen Präzedenzfall wiederholen. Der Plan, nach Wien zurückzukehren, aber ein kleineres Klub-Stadion anstelle des riesigen Happel-Ovals zu wählen, ging daneben.

Austria: Obwohl die Violetten 2007 den Cupsieg gegen Mattersburg im Hanappi-Stadion des Erzrivalen feiern konnten, wurde aus Protest gegen das Finale mit Rapid-Beteiligung mit der Versperrung des Spielertunnels und des Zugangs zur Osttribüne sowie eindeutigen Plakaten gegen Geschäftsführer Markus Kraetschmer reagiert.

Rapid: Hat die Diskussion erst vom Zaun gebrochen und dabei nicht nur mit der zu geringen Kapazität argumentiert, sondern auch mit Sicherheitsbedenken. Offenbar hat man vor den eigenen Hardcore-Fans Angst.

Der Fußball: Die Außendarstellung war wieder einmal katastrophal und die Botschaft ist klar. Einige Krawallmacher haben den Sport wieder einmal in Geiselhaft (siehe auch Kommentar Seite 2) genommen.