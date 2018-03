Traum-Comeback nach Albtraum-Start: LASK schlug Mattersburg

Von Christoph Gaigg

Der „Zirkus des Grauens“ weilt derzeit am Linzer Urfahranermarktgelände. In dieser Vorstellung wähnten sich wohl nach 49 Sekunden auch die LASK-Fans beim Bundesliga-Match gegen Mattersburg. Da hatten die Linzer nämlich einen wahren Albtraumstart hingelegt, waren mit 0:1 in Rückstand geraten. Am Ende wurde aus dem anfänglichen Horrorzirkus für die Schwarz-Weißen dann aber doch eine Show zum Lachen – weil Samuel Tetteh (55.) und Joao Victor (62., 71.) für einen 3:1-Heimsieg und damit den ersten Saisonerfolg über die Burgenländer sorgten.

Querpass Gernot Trauner, völlig missratene Rückgabe von Christian Ramsebner, Mattersburg-Torjäger Smail Prevljak sagte danke – und nach nur 49 Sekunden stand es plötzlich 0:1! Was für ein Schock, was für eine kalte Dusche für die Athletiker im eiskalten Pasching. Dementsprechend lange benötigten die Hausherren, sich davon zu erholen. Genauer gesagt fast die gesamte erste Hälfte, denn der drittbesten Frühjahrsmannschaft gelang gegen dem besten Team in der Rückrunde (seit Runde 18) wenig bis nichts.

Geschockt von kalter Dusche

Die seit neun Spielen ungeschlagene Baumgartner-Elf agierte äußerst geschickt, setzte den LASK früh unter Druck und verhinderte so kontrollierte Bälle in die Spitze. Dort wiederum schafften es die Linzer zu selten, die Bälle zu sichern und in den Strafraum zu kommen. So sahen die 4145 Fans in Hälfte eins ein Spiel so gut wie ohne Torszenen, einzig nach Standards wurde es zweimal gefährlich. Holland scheiterte per Kopf (8.), Pogatetz ebenfalls nach einem Corner mit dem Fuß (41.).

LASK wie ausgewechselt aus der Kabine

Umso unterhaltsamer wurde dann der zweite Spielabschnitt, der zwar kein besseres Wetter, aber einen völlig veränderten LASK mit sich brachte. Die Schwarz-Weißen agierten nun mit viel mehr Zielstrebigkeit und Zug zum Tor, erhöhten den Druck massiv und ließen es nach nur neun Minuten erstmals klingeln: Pogatetz verlängerte einen Corner per Kopf, Tetteh drückte den Ball über die Linie – 1:1. Doch das war nur der Auftakt der Linzer Festspiele, die sich nach gut einer Stunde fortsetzten: Flanke Ranftl, Joao Victor stand in der Mitte völlig frei und ließ die schwarz-weißen Fanherzen endgültig höher schlagen – 2:1, das Spiel war gedreht (61.).

Der fünfte Ligasieg im Jahr 2018 für die Oberösterreicher schien in der Folge kaum noch gefährdet. Mattersburg wurde mit den beiden Treffern der Zahn gezogen, es spielte nur mehr der LASK. Und der schlug noch einmal zu: Wieder tankte sich Ranftl auf der rechten Außenbahn durch, sein Querpass landete erst bei Tetteh und dann bei Victor, der zum zweiten Mal mühelos einschoss (71.). Spätestens da war die Partie endgültig entschieden. Von den Gästen kam keine Schlussoffensive, vielmehr hätten die Athletiker sogar noch höher gewinnen können. Dank einer bärenstarken zweiten Hälfte stoppten die Linzer den gegnerischen Höhenflug und zogen in der Tabelle auf sieben Punkte davon.

LASK – SV Mattersburg 3:1 (0:1)

TGW-Arena, 4145, SR Eisner.

Torfolge: 0:1 Prevljak (1.), 1:1 Tetteh (54.), 2:1 Victor (61.), 3:1 Victor (71.).

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Holland, Michorl, Wiesinger – Goiginger (Reiter 90.), Tetteh (Raguz 73.), Joao Victor (Rep 82.).

Mattersburg: Kuster – Novak, Malic, Mahrer, Lercher – Perlak, Jano – Okugawa (Gruber 70.), Ertlthaler Maierhofer 72.), Renner (Höller 64.) – Prevljak.

Gelb: Ramsebner; Novak