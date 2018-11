Traum vom Endspiel um den Gruppensieg

Die Ausgangsposition vor den letzten beiden Spielen der Nations League ist klar. Österreich braucht sowohl am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Wien, als auch am Sonntag in Belfast einen Sieg, um den angestrebten Gruppensieg einzufahren. Dieser würde nicht nur den Aufstieg in die A-Liga bedeuten, sondern auch die Teilnahme am Play-off um die letzten EM-Tickets im Frühjahr 2020.



„Wir haben es nach wie vor in der eigenen Hand, mit einem Sieg ein Endspiel gegen Nordirland zu erreichen“, weiß Teamchef Franco Foda. Im Falle einer Niederlage hätte die rot-weiß-rote Mannschaft ebenfalls ein Endspiel, allerdings gegen den Abstieg.

„Wir wollen angreifen, doch die Balance zwischen Offensive und Defensive ist wichtig, weil Bosnien im Umschaltspiel gefährlich ist“, gab Foda als Devise aus. Der Deutsche erwartet „ein enges Spiel, Kleinigkeiten werden entscheiden. Wir müssen Tore erzielen, deshalb müssen wir Lösungen in der Offensive finden.“

„Tempo und Qualität auf den Platz bringen“

Diesbezüglich sei es wichtig, im Angriffsdrittel zielstrebig zu agieren. „Wir haben Tempo und Qualität, das müssen wir auf den Platz bringen“, forderte der 52-Jährige. An der Einstellung seiner Kicker sollte es laut Foda nicht scheitern. „Ich hatte im Training einen sehr guten Eindruck. Die Mannschaft ist sehr aufmerksam und konzentriert.“

Wie immer keine Angaben machte Foda zur Aufstellung. Offen sind etwa die Fragen, ob mit einer Dreier- oder Viererkette agiert wird, ob Aleksandar Dragovic in die Rolle des verletzten Abwehrchefs Sebastian Prödl schlüpft oder wer gemeinsam mit dem wiedergenesenen Kapitän Julian Baumgartlinger die Mittelfeldzentrale bildet. „Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, die Gruppe für uns zu entscheiden, und ich bin froh, dass ich dabei mithelfen kann“, meinte der Mittelfeldspieler, der vor seinem 65. Länderspiele steht: „Wir müssen kreativ sein, doch immer mit Verantwortung. Die Stärken der Bosnier liegen im Umschaltspiel. Wir wissen, was auf uns zukommen kann, wenn wir leichtfertige Ballverluste haben“, warnte Baumgartlinger.