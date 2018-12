Traumbilanz hätte besser sein können

Erstmals seit 2003 haben Österreichs Alpinski-Asse bei den Rennen der Nordamerika-Tournee vier Siege geholt. Auffallend war, dass diese mit Max Franz bzw. Nicole Schmidhofer von nur zwei Leuten und jeweils auf der Skimarke Fischer eingefahren wurden. Weil auch die Teamleistungen stark waren, sind Mannschafts- und Nationenwertung bei der Rückkehr des Weltcups nach Europa fest in ÖSV-Hand.

Zur besten Siegbilanz seit 15 Jahren kamen in den zehn Rennen in Killington, Lake Louise und Beaver Creek insgesamt acht Podestplätze. Größter Wermutstropfen auf der Herrenseite war, dass in Beaver Creek erneut kein Abfahrer aufs Podium kam.

Dass die seit 2013 andauernde Durststrecke nicht beendet wurde, erklärte sich Herrenchef Andreas Puelacher mit zu viel Verbissenheit. Während vor allem den ehrgeizigen Vincent Kriechmayr der verpasste Sieg wurmte, legte der Kärntner Franz nach dem Abfahrtssieg in Lake Louise in Colorado mit seinem ersten Triumph im Super-G nach.

Puelacher zog trotz der Erfolge eine gemischte Bilanz. „Im Großen und Ganzen war ich mit der Mannschaft hier sehr zufrieden“, sagte der Tiroler, doch „speziell im Riesentorlauf hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben“, verwies er auf das neben dem zweitplatzierten Marcel Hirscher sehr dürftige Ergebnis.

„Rasch nach Hause“

Dieser wollte nur schnell nach Hause. Jung-Papa Marcel Hirscher trat nach knapp einwöchigem US-Aufenthalt und Platz zwei im Riesentorlauf von Beaver Creek blitzartig die Heimreise an. Der Salzburger freute sich weit mehr für Sieger Stefan Luitz, als sich über den verpassten 60. Weltcupsieg zu ärgern. Allerdings war der Nordamerika-Aufenthalt irgendwie auch eine halbe Sache gewesen.

Seit vergangenem Dienstag hatte der siebenfache Weltcup-Gesamtsieger in Colorado trainiert und in Vail Material getestet. Am Sonntag sah er nach einem Fehler von Luitz in der Entscheidung schon wie der sichere Sieger aus, dann stand Hirscher aber doch erstmals seit 9. Dezember 2017 in einem Riesentorlauf nicht ganz oben. „Ganz easy“ habe Luitz den Rückstand noch aufholen können. „Ich habe im Finish angedriftet, er hat durchgezogen“, so Hirscher.

Im Privatjet der Red-Bull-Fahrer von Eagle nach Denver tröstete sich Hirscher nach dem 225. Weltcup-Start mit dem 125. Podestplatz seiner Karriere. Und er freute sich mit Luitz. „Der Mann hat es sich nach seinem steinigen Weg mehr als schwer verdient“, gratulierte er dem nach Kreuzbandriss zurückgekehrten Deutschen.

Zu weiche Pisten

Dass der Ausflug um die halbe Welt Verbesserungspotenzial hätte, klang beim Salzburger aber auch durch. „Es war schon eine Woche mit sehr viel Ungewissheit und eher schlechten Trainingsbedingungen“, verwies Hirscher auf die bedenklich weiche Piste und erwähnte Unsicherheiten bei der Richtung der Materialentwicklung. „Ich freue mich deshalb, wenn ich daheim wieder richtig ins Training einsteigen kann.“