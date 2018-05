Traumhochzeit für Doris und LH-Stv. Michael Strugl

Nach der standesamtlichen Trauung im November 2017, feierten Doris und LH-Stv. Michael Strugl den wohl schönsten Tag ihres Lebens am Samstag mit einer Traumhochzeit im Stift Kremsmünster. In der Michaelskapelle gaben sich die beiden im Beisein ihrer Familie und Freunden das Ja-Wort. Gestaltet wurde die Heilige Messe von Abt Ambros Ebhart des traditionsreichen Stiftes. Bei strahlendem Sonnenschein fand anschließend die Agape statt, bei der das frisch vermählte Paar herzlich empfangen wurde und dabei ein weiteres Geheimnis gelüftet wurde: Der Linzer Modedesigner Gottfried Birklbauer hat das atemberaubende Brautkleid entworfen. „Doris liebt die Einzigartigkeit und genau das war ihr auch wichtig bei der Suche nach dem perfekten Design“, so der Modeschöpfer. Das rauschende Hochzeitsfest fand im Feigenhaus statt. An der Spitze der Festgäste war LH Thomas Stelzer mit Gattin Bettina.

