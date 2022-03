Traumjob finden leicht gemacht

Von 28. März bis 2. April findet die Oberösterreichische Job Week statt. Interessierte haben dabei die Möglichkeit, direkt vor Ort Betriebe kennenzulernen und so vielleicht ihren Traumjob zu finden.

„Neben dem aktuellen Krisenmanagement aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sowie explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen ist der Arbeitsmarkt derzeit das größte Problem der Betriebe“, schildert Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ)-Präsidentin Doris Hummer.

„Wir lassen nichts unversucht, um dieses Problem zu lösen“, so Hummer. Die Job Week bringt Arbeitgeber und Arbeitnehmer direkt in den eignen vier Wänden der Betriebe zusammen. In den derzeit 511 teilnehmenden Unternehmen aus ganz Oberösterreich finden unter anderem Speed Datings, Unternehmensfrühstücke und Betriebsführungen statt.

„Für den Arbeitgeber bietet die Job Week die Chance, neue Mitarbeiter zu finden und für die Arbeitnehmer die Chance, ihren Traumjob zu finden“, so AMS OÖ-Geschäftsführer Gerhard Straßer.