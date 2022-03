Traumtor und 2:0-Derbysieg

Mit dem 2:0-Derbyerfolg — dem dritten Sieg in Folge — gegen die Juniors OÖ verabschiedete sich Blau-Weiß Linz in der 2. Fußball-Liga in die Länderspielpause.

„Wir waren defensiv sehr stabil und gingen dann durch eine einstudierte Eckball-Variante in Führung“, freute sich Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner besonders über das Traumtor von Matthias Seidl (30.). Vier Kollegen blockten den Raum frei und Seidl versenkte den Ball sehenswert per Volley.

„Da muss man neidlos gratulieren“, zollte Juniors-Coach Manuel Takacs dem Gegner Respekt. Für die Paschinger ist es, nach dem 3:2-Sieg von Vorwärts Steyr gegen den GAK, wieder etwas finsterer im Tabellenkeller geworden.

„Natürlich werden die Chancen geringer, wenn die anderen gewinnen, aber wir haben zwei wichtige Matches vor uns“, legte Takacs bereits den Fokus auf die Duelle gegen die direkten Konkurrenten Horn und Young Violets. „Ich bin optimistisch, dass wir dem Druck — wie beim 3:1 gegen Steyr — wieder standhalten.“