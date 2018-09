Traunviertel lebt vom Tourismus

Das Traunviertel lebt großteils vom Tourismus, denn rund 70 Prozent der Arbeitsplätze sind eng mit dem Fremdenverkehr verknüpft. „Wir sehen unseren Bezirk Kirchdorf als Naturregion für Arbeit, Wirtschaft und Freizeit. Er soll eine Vorbildregion werden, in der wir gerne leben“, betonte ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Dörfel anlässlich des Besuches von Landeshauptmann Thomas Stelzer zur Halbzeitbilanz der laufenden Legislaturperiode. „Rund 67 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren in den Ausbau der touristischen Infrastruktur allein in der Pyhrn-Priel-Region, vor allem in die Schigebiete. Derzeit bemühen wir uns um ein Metall- und Kunststoffausbildungszentrum im Kremstal, um eine maßgeschneiderte Lehre zu entwickeln, die dem Facharbeitermangel entgegenwirken kann“, so Dörfel.

Hochkonjunktur nutzen

Ähnlich sieht die Situation LAbg. Bgm. Rudi Raffelsberger für den Bezirk Gmunden: „Wir wohnen, wo andere Urlaub machen — das bestätigen zwei Millionen Nächtigungen. Das Salzkammergut ist somit Wirtschaftsregion und Lebensraum mit Zukunft. Deswegen werden wir weiterhin daran arbeiten, dass es in unserer Heimat so schön bleibt.“

Auch der Bezirk Steyr-Land profitiert von der momentan guten wirtschaftlichen Lage. „Wir machen uns jetzt zukunftsfit“, erklärt NR-Abg. Bgm. Johann Singer. „Gelungene Beispiele sind bereits der Ennstaler Wirtschaftsverband oder die bezirksübergreifende Powerregion mit Steyr-Stadt, den Gemeinden Dietach und Wolfern aus Steyr-Land und sogar bezirksübergreifend mehreren Gemeinden aus Linz-Land.“

In Steyr bereitet man sich bereits auf die Landesausstellung 2021 vor und saniert etwa den Innerberger Stadl als einen von drei Standorten, die später als öffentliche Gebäude der Kultur zur Verfügung gestellt werden.

Investition in Bildung

Stadtrat Gunter Mayrhofer will Steyr auch als Bildungsstandort aufwerten: „Der Bau eines zusätzlichen FH-Gebäudes schreitet rasant voran. Mit seiner Fertigstellung 2019 werden den dann 1300 Studierenden etwa 11.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche in Form von Bibliothek oder Forschungsräumen zur Verfügung stehen.“

Um die Vorhaben in den Bezirken auch als Land OÖ unterstützen zu können, will LH Stelzer die aktuelle Hochkonjunktur nutzen: „Wir werden unseren neuen Weg ohne neuer Schulden fortsetzen, um erstens einen Teil der Landesschulden tilgen zu können und zweitens Geld für Zukunftsinvestitionen in Arbeitsplätze, Ausbildung oder Infrastruktur zu haben.“

Aber auch der soziale Aspekt dürfe nicht vergessen werden. „Für mich gehört zu einem modernen Land mit Wohlstand dazu, sich vehement für Menschen mit Beeinträchtigung einzusetzen“, betont Stelzer und kündigt für das Traunviertel 105 zusätzlich neue Wohnplätze für jene Oberösterreicher an, mit denen es das Schicksal weniger gut gemeint hat.

Kurzbilanz zur OÖ-Tour

LH Stelzer tourte in den vergangenen Tagen mit dem OÖVP-Führungsteam — mit dabei LR Christine Haberlander, LR Max Hiegelsberger, LT-Präsident Viktor Sigl, Klubobfrau Helena Kirchmayr und LGF LAbg. Wolfgang Hattmansdorfer — 4700 Kilometer quer durch OÖ und besuchte alle fünf Wahlkreise. Dabei schüttelten die Landespolitiker bei mehr als 150 Stationen mehrere 1000 Hände und hatten auch intensive Bürgerkontakte auf Märkten, bei Firmen oder in sozialen Einrichtungen.