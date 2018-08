Trendsportgeräte als Gefahr im Straßenverkehr

LINZ — Auto, Rad, Fußgänger, Roller und Co.: Gerade in der Sommerzeit tut sich viel auf Österreichs Straßen. Vor allem diverse Trendsportgeräte wie Hoverboard, E-Einrad und Longboard ermöglichen einen größeren Mobilitätsradius, eine kostengünstige Fortbewegung und machen Spaß. Deshalb erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit bei den Vehrkehrsteilnehmern. Allerdings sorgen diese nicht bei allen im Straßenverkehr für Begeisterung, wie eine Umfrage des ÖAMTC belegt: Zwei Drittel der 1118 Befragten haben persönlich zumindest eine gefährliche Situation mit Nutzern von Trendsportgeräten erlebt.

Fahrrad oder Spielzeug?

Aus juristischer Perspektive gelten für die Trendsportgeräte (je nachdem, ob sie sich als Fahrrad oder Spielzeug klassifizieren lassen) unterschiedliche Vorschriften bezüglich Tempowahl, Verkehrsflächen-Nutzung, Alterslimit und Sicherheitsausrüstung, erklärt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. Details online unter www.oamtc.at/trendsportgeraete.

E-Bike-Kurse sind sinnvoll

Generell hängt das eingeschätzte Konfliktpotenzial mit anderen Verkehrsteilnehmern von der eigenen Art der Fortbewegung ab, berichtet der Autofahrerclub. Fußgänger gaben an, am häufigsten mit „Smombies“ (ins Smartphone vertiefte Verkehrsteilnehmer) und Radfahrern in Konflikt zu geraten. Die Radfahrer allerdings schätzen den Risikofaktor mit Autofahrern am höchsten ein. 65 Prozent aller Verkehrsteilnehmer sahen ein hohes Konfliktpotenzial mit Radlern oder E-Bikern. Doch knapp drei Viertel der Befragten haben das Gefühl, dass bei der Ahndung von Regelverstößen insbesondere Lenker motorisierter Fahrzeuge wie Pkw, Motorrad oder Bus bestraft werden und Fußgänger oder Lenker von Trendsportgeräten nur selten oder nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Das Kennen und Anwenden gültiger Verkehrsregeln plus der Bereitschaft zur gegenseitigen Rücksichtnahme und die Kontrolle mit sachlicher Aufklärung zum Fehlverhalten vor Ort würde das Auskommen zwischen allen Verkehrsteilnehmern erleichtern, so die Expertin. Zusätzlich sollen kostenlose Trainings beim ÖAMTC für E-Biker helfen, das Risikopotenzial zu senken. Denn die erhöhte Geschwindigkeit und der damit verbundene längere Bremsweg wird vielfach unterschätzt. Infos zu den Gratis-Kursen gibt es unter www.oeamtc.at/fahrrad.