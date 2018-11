Trendwende gelungen? So steht es um Wings

Von Christoph Gaigg

Während sechs Black-Wings-Cracks aktuell beim Nationalteam weilen, hat der Rest noch bis Donnerstag frei, ehe das Training wieder aufgenommen wird. Der jüngste Aufwärtstrend mit vier Siegen in fünf Spielen kam da gerade recht. „Es war besser, als am Anfang der Saison, aber wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen“, sagte Routinier Mario Altmann. Eine Situationsanalyse.

Resultate: 26 Punkte stehen nach 17 Runden zu Buche, im Vorjahr waren es 33. Da hatte man sieben von acht Heimspielen gewonnen, heuer gingen vier der ersten fünf Partien daheim verloren, drei davon in Overtime bzw. Penaltyschießen. „Diese Punkte gehen uns ab, es ist nicht so schlimm, wie es ausschaut“, so Altmann.

Offensive: Zu Beginn lief das Werkl überhaupt nicht, vor allem die Stürmer hatten Ladehemmung, haderten mit sich selbst, vergebenen Chancen und teils schwachen spielerischen Leistungen. Mit 20 Treffern in den vergangenen fünf Partien war die Ausbeute zuletzt deutlich besser, vor allem Locke (8 Tore, 9 Assists) und DaSilva (8 Tore, 6 Assists) kamen in Fahrt. Dazu hat Neuzugang Davies schon acht Scorerpunkte nach fünf Einsätzen stehen. Lebler (5 Tore), Schofield (4), Umicevic (1) oder Kearns (2) hinken weiter hinterher.

„Fast kitschig gut“

Powerplay: Ein Riesenmanko, mit neun Toren in 63 Versuchen liegt Linz nur auf Rang zehn. „Es ist ganz natürlich, dass das Überzahlspiel darunter leidet, wenn es spielerisch nicht läuft“, weiß Altmann. Er ist aber überzeugt: „Wir haben so viel Talent in der Mannschaft, das wird sich steigern.“

Penalty Killing: „Fast kitschig gut“, grinste der Verteidiger. Mit 88,7 Prozent liegen die Wings klar auf Rang eins. „Da sind wir gut eingespielt.“

Konstanz: Die Linzer zeigen nur teilweise gutes Hockey, aber nie über ein gesamtes Spiel. Oft machte man den Gegner mit Schwächephasen stark. In den ersten fünf Partien gab man vier Mal eine Führung aus der Hand, zuletzt startete man häufig mit Rückständen, kämpfte sich dann zurück.

„Außer Zweifel, dass das Team viel Talent hat“

Linien: Nach dem Riesenumbruch im Sommer scheint Trainer Troy Ward langsam seine Mannschaft gefunden zu haben, auch in Sachen Linienzusammenstellung. In den letzten vier Spielen blieben die ersten drei Linien unverändert. „Wir verstehen als Mannschaft jetzt, wie wir spielen müssen, um Erfolg zu haben“, sagte Altmann. „Es steht außer Zweifel, dass die Mannschaft viel Talent hat.“

Stimmung im Verein: Der Klub wirkte in der Außendarstellung schon deutlich souveräner. Erst legte man sich mit den Fans an, dann brachte die Causa Hallensprecher, die an die Öffentlichkeit drang, Unruhe. Manager Christian Perthaler wurde aber nicht müde, Trainer Ward und der Mannschaft den Rücken zu stärken. „Wir Spieler haben überhaupt keinen Druck bekommen, man hat uns arbeiten lassen. Natürlich hat man aber gemerkt, dass andere Ansprüche herrschen“, schilderte Altmann.

„Sucht viele Gespräche“

Trainer: Ward hat den Kader, anders als im Vorjahr, nach seinen Wünschen zusammengestellt, daran wird er gemessen. Allerdings nicht schon im September oder Oktober, schon gar nicht nach einem derartigen Umbruch. Aber: Nach der Länderspielpause muss eine kontinuierliche Steigerung ersichtlich sein, die Spiele gegen den KAC, Salzburg, Znaim und Graz werden zeigen, wo Linz steht. Positiv anzurechnen ist Ward, dass er nicht stur sein System durchzog: „Er sucht viel das Gespräch mit den Spielern, schaut, wie wir unsere Stärken am besten ausspielen können. Vielleicht hat uns diese Phase sogar noch näher zusammengebracht“, betonte Altmann.