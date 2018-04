Trennung: Schwiegersohn mit Waffe empfangen

LAMBACH — Ein Streit zwischen türkischen Eheleuten, die erst im vergangenen Februar geheiratet hatten, hat am Montag mit einem Polizeieinsatz geendet. Ein 45-Jähriger hatte seinen zu einer Aussprache kommenden 25-jährigen Schwiegersohn mit einer Pistole empfangen. Dieser flüchtete mit dem Auto und schleifte seinen Schwiegervater 400 Meter weit mit.

Der immer wieder zwischen dem Paar aufflammende Streit eskalierte, weil sich der Ehemann von seiner Frau (25) trennen wollte. Mit seiner „Schwiegerfamilie“ kam es zu Auseinandersetzungen und gegenseitigen Morddrohungen. Zuletzt wollte der 25-Jährige aus der ehelichen Wohnung ausziehen. Für Montagabend wurde in Lambach (Bez. Wels-Land) eine Aussprache vereinbart. Als der Trennungswillige – er besitzt keinen Führerschein – in einem Auto mit einem Freund als Unterstützung zum Treffpunkt kam, warteten dort seine Angetraute, der Schwiegervater mit einer Pistole im Hosenbund und mehrere Männer aus der Familie sowie Freunde.

An Türe festgeklammert

Deswegen wollte der 25-Jährige sich wieder aus dem Staub machen. Doch der Schwiegervater versuchte, die Autotür aufzureißen. Weil sie versperrt war, schlug er gegen die Seitenscheibe, bis sie zu Bruch ging. Der Mann hielt sich danach am Auto fest. Als seine männlichen Begleiter auf das Auto zustürmten, gab der 25-Jährige Gas. Der Schwiegervater wurde rund 400 Meter weit mitgeschleift, bevor er losließ.

Kurz darauf bedrohte der 45-Jährige per SMS die Familie des Schwiegersohnes. Der alarmierte daraufhin die Polizei. Als er den Hinweis erhielt, dass mehrere bewaffnete Männer zu seinem Elternhaus unterwegs seien, rückte das Einsatzkommando Cobra aus, was sich letztlich als nicht notwendig erwies.

Gegen alle Beteiligten wurde ein Verbot der gegenseitigen Kontaktaufnahme erteilt. Auch Anzeigen wurden ausgesprochen.