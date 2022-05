Trinkwasserqualität in OÖ: Land und LK ziehen an einem Strang

Wasser ist Lebensmittel Nummer Eins und sein Schutz besonders wichtig. Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Haushalte beziehen Wasser je zur Hälfte aus Grundwasserressourcen und aus Quellen.

„Wir sind gefordert, respektvoll mit dem wertvollen Gut Wasser umzugehen“, so die Landesräte Stefan Kaineder und Michaela Langer-Weninger sowie Landwirtschaftskammer (LK)-Präsident Franz Waldenberger am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

Es werde an einem Strang gezogen, um höchste Qualität zu sichern. Als Beispiel wurde die Boden.Wasser.Schutz.Beratung genannt, die von der Bauernschaft sehr gut angenommen wird, so Kaineder. Sauberes Trinkwasser und leistungsfähige Böden seien für die landwirtschaftliche Produktion „unabdingbar“, so Langer-Weninger.

Neben regelmäßigen Wasseruntersuchungen sei deshalb auch Information wichtig. Waldenberger: „Wasser ist auch Lebensmittel für Pflanzen und Tiere.“ Für Franz Überwimmer von der Wasserwirtschaftlichen Planung des Landes OÖ ist es besonders wichtig, Bodenabtrag zu vermeiden.

„Über Erosion kommt Humus und Dünger in die Gewässer – und fehlt dann am Feld.“ Geplant ist u.a. ein Imagefilm, der die Transportwege erosiver Einträge zeigen soll sowie Maßnahmen dagegen.