Tripolitanischer Traum

Erdogan zieht an einem Strang mit dem Westen. So könnte die vom türkischen Präsidenten angekündigte Truppenentsendung nach Libyen bei oberflächlicher Betrachtung interpretiert werden. Schließlich wird Regierungschef al-Sarraj, zu dessen Schutz Erdogan ausrücken will, auch von EU und USA unterstützt.

Doch das ist auch schon die einzige, noch dazu fragwürdige Gemeinsamkeit. Erdogan agiert nicht nur wie schon in Syrien ohne jegliche Koordination mit möglichen europäischen Partnern, sondern strebt vor allem nach dem Status einer überregionalen Führungsmacht, die alte osmanische Reichsträume wieder wahr machen soll. Deshalb schweift Erdogans Blick übers Mittelmeer und die dortigen Gasfelder auch gen Tripolitanien, jenem Teil des heutigen Libyen, der seit Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Eroberung durch Italien 1911 zum Osmanischen Reich gehörte.

Der neoosmanische Rausch, von dem sich viele Türken nur allzu gerne anstecken lassen, hat allerdings auch eine islamistische Komponente: Das türkische Militär operiert in muslimischer Waffenbruderschaft mit Milizen, die sich kaum von Terrororganisationen unterscheiden. Die anerkannte Regierung in Tripolis hält sich ebenfalls nur dank solch fragwürdiger Allianzen. Erdogan stört das nicht. In Europa aber sollten alle Alarmglocken läuten.