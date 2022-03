Triste Bühne, zauberhafte Musik

Richard Wagners letzte Oper „Parsifal“ erlebte nach 39 Jahren erstmals wieder in Linz eine Neuinszenierung, deren Premiere am Samstag im Musiktheater gefeiert wurde.

Das hohe Ansprüche an Interpreten und Publikum stellende Werk nimmt wegen seines stark religiös und mystisch geprägten Inhalts, aber auch wegen seiner besonderen musikalischen Struktur in der gesamten Opernliteratur eine Sonderstellung ein, die schon immer zu extravaganten Inszenierungen herausforderte. Nicht so diesmal in Linz: Regisseur Stephan Suschke und sein Team (Bühne: Momme Röhrbein, Kostüme: Angelika Rieck) erzählen die Geschichte des „reinen Toren“ Parsifal, der auf vielen schmerzlichen Umwegen „wissend durch Mitleid“ wird, weitgehend konventionell.

Parsifals Aussicht vom Obersalzberg

Über die Gralsburg und einen soldatisch geprägten Männerbund, der einmal an Kreuzritter, dann an eine Desperado-Truppe aus dem ersten Weltkrieg erinnert, legt sich ein düsterer Grauschleier, der an passender Stelle nur vom Leuchten des Grals und grellen Scheinwerfern durchbrochen wird. Klingsors Zaubergarten erinnert an ein schäbiges, asiatisches Bordell. Die alles entscheidende Schlussszene weicht allerdings erheblich von Wagners Erlösungs- und Karfreitagsmythen ab: Der angeblich durch Mitleid wissende Parsifal strömt alles, nur keine Empathie aus: Er wird nicht gesalbt, sondern reißt usurpierend den Königsmantel an sich, zwingt Kundry zu einer brutalen „Taufe“ unter den Wasserhahn, dreht seinen aufgerüsteten „Rittern“ und dem Gral teilnahmslos den Rücken zu und genießt die Aussicht vom Obersalzberg auf den Untersberg! Dazu passt die sich herabsenkende Friedenstaube: Denn alle Diktatoren dieser Welt haben immer schon Aufrüstung mit „Verteidigung des Friedens“ argumentiert.

Die kostbare Musik Richard Wagners weiß von alldem freilich nichts und wird von Markus Poschner und dem Bruckner Orchester exzellent und den Ideen des Komponisten angemessen ausgebreitet. Die Senkung des Orchesterbodens imitiert Bayreuther Verhältnisse, woraus sich über weite Strecken ein weicher, samtiger Klang ergibt. Die Abstimmung mit den Singenden ist in Dynamik und Agogik hörbar bestens erarbeitet. Davon profitiert vor allem Bassist Michael Wagner, der als „Erzähler“ Gurnemanz mit klarer Artikulation und schöner Phrasierung neben Orchester und Dirigent den stärksten Beifall einheimsen konnte. Gast-Sänger Ralf Lukas gab dem leidenden Amfortas in Stimme und Spiel eindrucksvolles Profil, ebenso William Mason dem greisen, aber strengen Titurel.

Heiko Börner spielte als Titelheld die Wandlung vom Toren zum „Heilsbringer“ überzeugend, war aber stimmlich nicht immer konstant präsent. Adam Kim als böser Klingsor und vor allem Katherine Lerner als geplagte Kreatur Kundry füllten ihre Rollen beachtlich aus. Klingsors „Zaubermädchen“, angeführt von Ilona Revolskaya und Fenja Lukas, hatten sichtlich Spaß an ihrer Prostituierten-Rolle. Chor (Elena Pierini), Extrachor (Martin Zeller) und Kinderchor (Olga Bolgari) des Landestheaters erledigten ihre vielfältigen Aufgaben vorzüglich. Am Ende jubelte das Publikum dem Orchester, Poschner und den Protagonisten zu, in den Beifall für das Leading Team mischten sich zarte Buhs.

Vorstellungen: 27. 3., 9., 16., 30.4.; Karten: Tel. 0732/76 11-400

Von Paul Stepanek