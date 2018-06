Triumph der Damen

Von Renate Wagner

Man kennt ja die drei „Ocean’s“-Filme von Steven Sonderbergh, in denen ein exquisites Herrenensemble — George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und andere Spießgesellen — elegante Raubzüge gegen die Reichen und Schönen unternimmt. Können Frauen so etwas auch? Wenn man diesem Film glauben will, dann sehr wohl. Der Titel „Ocean’s 8“ bezieht sich auf acht Komplizinnen, die sich zusammenschließen, um ein Cartier-Halsband im beachtlichen Wert von 150 Millionen Dollar zu stehlen.

Den Auftakt der Damenriege macht Sandra Bullock als Debbie Ocean (sie ist die Schwester von Clooney, die kriminelle Energie liegt in der Familie). Schon als sie zu Beginn aus dem Gefängnis kommt und auf der Stelle die hohe Schule von Ladendiebstahl in Luxusshops und Betrügerei im Nobelhotel hinlegt … Sie macht das hinreißend, und man hegt keinen Zweifel, dass sie ihr anspruchsvolles Diebstahlsprojekt durchziehen wird. So geschieht es auch.

Dramaturgisch ist der Film mit Figuren überladen, was bedeutet, dass nicht alle Damen wirklich zur Geltung kommen. Die nächste große Rolle hat Anne Hathaway als die strahlende, aber total exzentrische Schauspielerin, die das Halsband bei der großen Gala im Metropolitan Museum tragen wird (und wie weit sie in das Verbrechen einbezogen ist oder ob man ihr die Unschuldsbeteuerungen glauben kann, wird nie völlig klar).

Auch Minderheiten müssen dabei sein

Der dritte Filmstar im Bunde ist dann die köstlich skurrile Helena Bonham Carter, die keinerlei Scheu zeigt, eine hinreißende Knallcharge hinzulegen. Erstaunlich ist eigentlich nur, dass die große Cate Blanchett nicht dafür gesorgt hat, dass sie gleicherweise brillieren darf.

Die anderen Damen — darunter die schöne Rihanna — erfüllen die politisch korrekten Anforderungen, dass auch Minderheiten dabei sein müssen, während die dramaturgische Struktur der Geschichte weniger überzeugt. Aber wenn als Höhepunkt die Met-Gala mit ihren atemberaubenden Roben und kostbaren Juwelen zelebriert wird, dann erfüllt Regisseur Gary Ross alle Sehnsüchte von SocietyFans, die es ganz genau wissen wollen, wie derartige Opulenz abläuft.

Die weibliche „Ocean’s“- Version ist übrigens nicht eben männerfreundlich — die Rollen der Herren sind klein und kläglich, während die Damen triumphieren. Und wenn man bei genauem Nachdenken die Story auch dürftig findet — Bullock und Hathaway und Rihanna und Bonham Carter, das reicht absolut für ein hoch unterhaltendes Krimi-Spektakel.