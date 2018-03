Triumph mit Schönheitsfehlern

Kremlchef Wladimir Putin hat die Präsidentschaftswahl am Sonntag wie erwartet haushoch gewonnen. Die Wahlleitung sprach ihm am Abend nach Teilauszählungen 72 Prozent der Stimmen zu, wie die Behörde in Moskau mitteilte. Damit bleibt der 65-Jährige wie erwartet für sechs weitere Jahre Russlands Präsident. Es ist seine vierte Amtszeit.

Kommunist auf Platz 2

Der kommunistische Kandidat Pawel Grudinin kam mit 16 Prozent auf Platz zwei, gefolgt vom Nationalen Wladimir Schirinowski mit sieben Prozent. Die liberale Journalistin Xenia Sobtschak erreichte 1,4 Prozent. Die restlichen vier Kandidaten blieben jeweils unter einem Prozent.

Noch keine endgültigen Angaben gab es zur Wahlbeteiligung. Bis eine Stunde vor Wahlschluss um 19 Uhr lag sie aber mit knapp 60 Prozent höher als 2012 zur selben Zeit.

Bei der Wahlbeteiligung, die Putin auch wichtig war, hat die Staatsmacht aber etwas nachgeholfen. Der von der Wahl ausgeschlossene, aber entgegen eigenen Erwartungen am Wahltag nicht inhaftierte Oppositionelle Alexej Nawalny veröffentlichte ein Video, das zeigte, wie in einem Wahllokal im fernen Osten Russlands gefälschte Stimmzettel in die Wahlurnen gestopft wurden. Oppositionsnahe Wahlbeob- achter berichteten von mehr als 2500 Manipulationsversuchen. Im Internet kursierten Videos von Wählern, die mehrere Stimmzettel abgegeben wollten. Viele Wähler brachte die Polizei in Bussen zu Wahllokalen. Studenten wurde mit Problemen bei Prüfungen gedroht, wenn sie nicht zur Wahl gingen. Auch staatliche Betriebe übten Druck auf ihre Mitarbeiter aus.

Gestärkt für Konflikt

Die Wahl erfolgte während des heftigen Konfliktes mit dem Westen nach dem Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion und dessen Tochter in Großbritannien. Es ist der jüngste Tiefpunkt in der schwersten Krise zwischen Russland und dem Westen seit dem Ende des Kalten Krieges. Putin geht nun gestärkt in die Fortsetzung dieses Konfliktes.