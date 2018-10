Triumphfahrt einer Legende

Text & Fotos: Oliver Koch

„Hört, hört! Hört, hört! Hier kommt sie angeschossen, die mächtige und zugleich zierliche Alpine A110. Stimmt die Marseillaise an, aber singt sie laut. Denn die Alpine von Renault ist es auch – innen wie außen. 252 röhrende Pferdchen treiben den rau klingenden Mittelmotor der Première Edition an. Und ich kann Euch sagen: Im Sport-Modus macht die Alpine am meisten Spaß. Wie sie am Gas hängt, wie sie spontan beschleunigt, wie die weich abgestimmte Diva rasant die Kurven nimmt, wie die Hinterräder die 320 Newtonmeter in den Asphalt stemmen, wie die Automatik blitzschnell bis in den siebenten Gang wieselt und dabei perfekt mit dem Mittelmotor parliert und wie die Lenkung behände auf die Fahrerbefehle auf dem Alcantara-Lenkrad reagiert. Ja – das ist Fahrfreude pur.“

„Und seht her, seht her! Schwenkt die Trikolore zu Ehren der Wiederauferstehung einer Legende. Die alpinblaue A110 hält die Hommage an ihren zwischen 1961 und 1977 gebauten Vorfahren hoch. Erinnert Euch: Diese Legende gewann unter anderem die Rallye Monte Carlo, die Europameisterschaft im Rallyesport sowie in den Jahren 1971 und 1973 die Rallye-Weltmeisterschaft. Bewundert das Logo auf dem Tankdeckel der eher durstigen Diva. Genießt den Anblick der LED-Doppelleuchten-Front. Bewundert die zierlichen Lufteinlässe an der C-Säule und wundert Euch nicht, dass es keinen Spoiler gibt. Seht Euch die fein austarierten Proportionen und den muskulösen Auftritt an. Ja, das ist Ästhetik pur.“

„Und reist mit leichtem Gepäck. Der Zweisitzer ist nicht für den zweiwöchigen Urlaub gedacht. Zwar gibt es vorne und hinten ein Gepäckabteil – die jedoch diese Bezeichnung kaum verdient haben, so flach (wie das 1252 Millimeter hohe Auto) ist das Vordere und eng ist die Ladeluke des Hinteren. Das Handschuhfach sucht ihr vergebens – es gibt keines. Legt Eure Preziosen im schwer erreichbaren Fach unter der Mittelkonsole ab. Viel mehr sei Euch nicht vergönnt, mitzuführen. Müsst ihr aber nicht. Genießt die Fahrt; schaut aus dem Fenster aus den nur mit Werkzeug höhenverstellbaren, eng umschlingenden Ledersitzen; staunt über die üppige Lederausstattung, die glasklaren Digitalarmaturen; fahrt mit dem Tempomat, wenn ihr bloß cruisen wollt; stellt Eure Routen auf dem mittigen sieben Zoll großen Touchscreen ein, wenn ihr Euch an die Bedienbarkeit gewöhnt habt; winkt – Euch wird zurückgewinkt. Und freut Euch, in einer halbwegs leistbaren, 62.600 Euro teuren, bereits ausverkauften Legende unterwegs zu sein!“

Typenschein

Alpine A110 Première Edition

Preis: ab € 62.600,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 62.600,- eine Alpine A110 (Pure) gibt es ab € 58.700,-

NoVA/Steuer: 10 %/ € 1324,44 jährlich

Garantie: 3 Jahre bis max. 100.000 km, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 20.000 km oder jedes Jahr

Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Turbolader, 1798 cm³, 185 kW/252 PS bei 6000 U/min, max. Drehmoment 320 Nm bei 2000-5000 U/min

Getriebe: Siebengangautomatik

Antrieb: Heckantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,5 s

Leistungsgewicht: 4,37 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 8,6/5,0/6,3 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: XX Liter

CO2-Ausstoß: 138 g/km

NOx: 0,0207 mg/km; Euro 6b

Eckdaten:

L/B/H: 4180/1798/1252 mm

Radstand: 2420 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1103/1365 kg

Kofferraum: 96 Liter vorne, 100 Liter hinten

Tank: 45 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 235/40 R18 95Y auf 18“-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA

Airbags: 2