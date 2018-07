Triumphfahrt eines Linzers

13 Österreicher haben es bisher in die Formel 1 geschafft, den letzten Rennstart absolvierte Christian Klien anno 2010. Der letzte rot-weiß-rote Pilot, der einen Heim-Grand-Prix in Spielberg bestritt, war gar Alex Wurz im Jahr 2000. Seitdem herrscht tote Hose, doch die Zuschauer in der Steiermark durften gestern trotzdem einen österreichischen Sieg bejubeln. Im Porsche Supercup triumphierte nämlich Thomas Preining. Der Linzer war das gesamte Wochenende über der schnellste Pilot im Feld, schon im Training und Qualifying hatte er Bestzeit fixiert.

„Im Moment geht mir viel auf“, hatte Preining im Gespräch mit dem VOLKSBLATT schon am Freitag zufrieden gemeint. Wen wundert’s, vor zwei Wochen fuhr der 19-Jährige schon im deutschen Carrera-Cup zwei Rennsiege ein. Ebenfalls auf dem Red-Bull-Ring, der zwar nicht der anspruchsvollste ist, aber keine Fehler verzeiht: „Es ist hier sehr schwierig, schnell zu sein, weil man jede Kurve gut erwischen muss“, erzählte Preining. Das ist ihm super gelungen. Nach dem Start auf Platz drei zurückgefallen, überholte er im BWT-Lechner-Racing-Boliden zunächst Florian Latorre und schließlich kurz vor Schluss auch noch Julien Andlauer (FRA), neben Preining der zweite Porsche-Junior im Feld.