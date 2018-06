Trockenheit lässt Pilzsammler verzweifeln

Sollte es in Oberösterreich nicht bald ausgiebig regnen, kann man laut dem Experten Otto Stoik das Schwammerljahr 2018 abschreiben

Von Heinz Wernitznig

LINZ – Bereits im April und im Mai regierte bei den Pilzsammlern aufgrund der geringen Niederschläge und der hohen Temperaturen für diese Jahreszeit der Frust. „Meist waren nur vereinzelte Exemplare in den oberösterreichischen Wäldern zu finden“, sagt Otto Stoik von der Mykologische Arbeitsgemeinschaft am Linzer Biologiezentrum im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Auch im Juni schaut es bis dato nicht besser aus. Laut dem Experten werde man sogar Probleme haben, für den morgigen Tag der Offenen Tür genügend Pilze zu finden. Lediglich in einigen Gebieten im Mühlviertel schaue es besser aus.

Retten könnte das Schwammerljahr 2018 nur mehr ein ausgiebiger Regen über einen Zeitraum von drei, vier Tagen. Vereinzelte Gewitter würden wenig bringen, denn: „Das Mycel, das sich etwa 20 Zentimeter unter der Erde befindet, braucht ausreichend Feuchtigkeit“, betont Stoik.

Besser sei die Situation im Süden Österreichs, wo es zuletzt stark geregnet habe. Zu viel Nässe sei für das Pilzwachstum aber auch nicht optimal.

Vorsicht bei Pilzen, die man nicht kennt

Der aktuelle Mangel an Speisepilzen birgt laut dem Experten zudem die Gefahr, dass Sammler mit mangelhaften Kenntnissen auch Exemplare mitnehmen, die sie nicht kennen. „Da kann aber schnell auch ein giftiger Pilz dabeisein“, warnt Stoik.